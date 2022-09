"Il est c*n comme une b*te", "quel abruti" : Cyril Hanouna atomise Jean-Paul Rouve dans TPMP

"Il est c*n comme une b*te" a ajouté "Baba" a propos du comédien qui était dans la troupe des Robins des Bois. "Jean-Paul Rouve je le connais bien, ce n'est pas un modèle d'intelligence" a-t-il ensuite insisté, "Quand des acteurs essaient d'être intelligents, c'est compliqué".

Le présentateur qui s'était fait insulter par une chroniqueuse dans TPMP a révélé à propos de Jean-Paul Rouve : "La dernière fois, il m'a mis une cartouche dans Paris Match ou je ne sais quoi, alors je l'ai appelé. Je lui ai dit : 'T'as un problème ?' Il me dit : 'Non, non je t'aime', et après il m'a remis une cartouche. En tout cas, il va avoir chaud quand je vais le croiser".

Une vieille embrouille entre l'animateur de TPMP et l'acteur

Cyril Hanouna avait déjà parlé de son accrochage avec Jean-Paul Rouve en décembre 2021. "Pour moi, les donneurs de leçons, ce sont les pires et Jean-Paul Rouve ça a toujours été un donneur de leçons. Comme d'habitude, si Jean-Paul Rouve avait du courage, ça se saurait" avait-il déclaré, "Il me fracasse. Mais comme il a peur que je l'appelle le lendemain pour le fracasser, il prend les devants et il m'envoie un texto tout gentil en disant : 'Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le journaliste. Tu verras demain, il y a une interview qui sort de moi et c'est le journaliste qui t'a fracassé'".