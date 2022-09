"À 15h, il est bourré" : Cyril Hanouna balance sur le "comportement inacceptable" d'un chroniqueur de TPMP à cause de l'alcool

On le sait, Cyril Hanouna adore charrier ses chroniqueurs et raconter ce qu'il se passe dans leur vie privée. Il y a quelques semaines, les internautes ont supposé que Baba avait passé ses vacances avec Kelly Vedovelli, mais, ce mardi 6 septembre 2022, dans le 6 à 7 diffusé juste avant TPMP, il a révélé qu'il avait aussi passé quelques jours avec Benjamin Castaldi et qu'il avait été surpris par son penchant pour l'alcool.

"À 15h, il est bourré"

"Il a passé cinq jours à la maison, il m'a dit 'moi, je bois pas une goutte d'alcool. A part à 11h du matin, à 14h30 je prends quand même l'apéro, à 15h15 avant de faire la sieste, je prends quand même un petit truc, à 17h quand je me lève de la sieste aussi, à 18h aussi c'est la fin de la journée, à 20h avant de manger, un petit apéro quand même ! A 22h un petit digestif après manger'", s'amuse Cyril Hanouna, avant d'ajouter : "Et en fait, je t'explique, à 15h, il est bourré et il voit 3 Hanouna dans la maison".

Alors que Géraldine Maillet lui demande "Mais il était vraiment incohérent quand il vous parlait ?", celui qui a pété un plomb contre un autre animateur répond : "Quand il t'appelle Guillaume Genton toutes les vacances alors que tu as ma tête, alors oui, il y a un problème".

"Il a eu un comportement inacceptable"

"Il a été sur le bateau de Guillaume Genton, il a eu un comportement inacceptable. Notamment avec la meuf de Guillaume. il a commencé à vouloir lui mettre de la crème sur tout le corps", ajoute Baba, devant un Castaldi en décomposition. "Il arrêtait pas de faire le kéké, dès que j'avais le dos tourné, il lui proposait une merguez", précise Guillaume Genton.

"Je rappelle que Benjamin ne boit pas une goutte... d'eau"

"Benjamin Castaldi a honteusement dragué la meuf de Guillaume Genton", précise ensuite l'animateur qui a testé 13 nouveaux chroniqueurs, tandis que Benjamin Castaldi nie toutes les accusations et assure qu'il va se faire injustement défoncer par sa femme en rentrant à la maison.

"Aurore, quand il rentre à la maison, prépare lui comme d'habitude un petit digestif. Je rappelle que Benjamin ne boit pas une goutte... d'eau", conclut Cyril Hanouna sous les rires du public.

Rappelons un peu plus sérieusement que pour votre santé, l'alcool est à consommer avec modération...