"Moi, je vais te n*quer ta mère" : Cyril Hanouna menacé d'un procès par un animateur, il pète un plomb

Officiellement, Cyril Hanouna adore tout le monde. Ou presque. On se rappelle que l'animateur de TPMP a eu une période un peu chaude où il a enchaîné les clashs avec pas mal de monde. En vrac, on peut citer Arthur, Yann Barthès avec qui c'est parti loin, la star de M6 Karine Le Marchand, que l'équipe de TPMP se charge de déglinguer à la moindre occasion, ou encore Karine Ferri, qui l'accusait carrément de harcèlement moral.

Cette fois, l'histoire pourrait mener le boss de Touche pas à mon poste jusqu'au tribunal. C'est en tout cas la menace dont il est l'objet de la part d'un autre animateur. C'est ce qu'il a révélé lors de son émission du jeudi 1er septembre sur C8. Alors qu'il évoquait avec ses chroniqueurs l'affaire d'un Youtubeur qui s'est incrusté sur le fort de l'émission Fort Boyard et qui risque de le payer cher après la plainte de la prod, Cyril Hanouna a dérivé pour parler de son histoire.

"Je lui mets une tarte"

"Moi, je ne supporte pas les gens qui font des procès à tout-va, c'est insupportable. T'appelles le mec, tu lui dis 'moi, je vais te n*quer ta mère'" plaisante-t-il d'abord. Avant de poursuivre : "Moi, quand j'ai un problème avec un mec, je l'appelle, je vais le voir gentiment...". On le sait, ça ne se termine pas pour autant toujours bien, comme peut le confirmer Benjamin Castaldi, qui s'est déjà bien accroché avec Cyril Hanouna par le passé.

Sauf que là, l'animateur n'a pas eu l'occasion d'échanger avec son ennemi du moment puisque celui-ci veut désormais passer directement par la case avocats, tribunal et tout le grand jeu complet. "Il y a un animateur qui me fait un procès, il me dit 'dénigrement', je ne sais pas quoi...". Mais malgré l'insistance de ses chroniqueurs pour connaître l'identité de l'homme, nous n'en saurons pas plus. Pas même sur la raison de l'embrouille initiale.

Décidé à éviter le procès, Cyril Hanouna laisse d'ailleurs une porte ouverte à cet animateur pour régler ça à la cool... ou presque : "Viens me voir, on se voit, au pire des cas, on prend un verre... et puis si ça se passe mal, je lui mets une tarte puis voilà, c'est tout, on passe à autre chose et puis on s'embrasse". Pas sûr que ça ne motive son adversaire à oublier son envie de procès.