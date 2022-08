Salaire balancé, attitude de diva révélée... L'équipe de TPMP s'attaque (encore) à Karine Le Marchand

Un salaire XXL pour Karine Le Marchand grâce à L'amour est dans le pré 2022 ?

Alors que PRBK vous avait partagé 15 tweets drôles sur le dernier épisode de L'amour est dans le pré 2022 sur M6, le salaire de Karine Le Marchand pourrait bien avoir été dévoilé. Combien gagne la présentatrice pour l'émission ADP ? Guillaume Genton, chroniqueur dans TPMP sur C8, a révélé sur le plateau du talk-show, ce mardi 30 août 2022 qu'elle toucherait 15 000 euros par prime.

Si Matthieu Delormeau s'attendait à plus que ça, Cyril Hanouna trouve que "c'est énorme". "Baba" a fait les calculs en disant que "ça lui fait 150 000 euros pour L'amour est dans le pré", en une saison. Guillaume Genton a aussi précisé que les agriculteurs et les prétendants touchent 0 euro, ils "ne sont pas payés", et que le coût de l'émission est de 350 000 euros au total. Des chiffres non vérifiables mais qu'il assume.

"Elle a pété un câble pendant le tournage"

Déjà accusée dans le passé d'être "faussement amicale" , ou encore d'être "diva" sur le tournage d'ADP, Karine Le Marchand serait capricieuse selon les sources de Guillaume Genton. Le chroniqueur de TPMP a en effet précisé, en plus du salaire de l'animatrice, qu'elle aurait des exigences particulières.

"Il y a une scène qui s'est déroulée il y a 2 ans" a-t-il confié, "Ils ont fait un repas avec toutes les équipes de production chez un agriculteur pendant le tournage. Karine Le Marchand exige des repas personnalisés. Et elle a pété un câble pendant le tournage parce qu'il n'y avait pas la bonne marque de yaourts. Elle a filmé la marque de yaourts en disant 'C'est un scandale, je ne travaille pas dans ces conditions' et elle a envoyé la vidéo à tous les patrons de la production".

Encore une fois, difficile de vérifier la véracité de tout ça, surtout quand on sait que l'équipe de TPMP et Karine Le Marchand sont loin d'être amis...