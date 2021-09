Karine Le Marchand accusée d'être une diva : "Elle a une grande sincérité", M6 contre-attaque

Karine Le Marchand est "pénible avec ses équipes et faussement amicale avec les agriculteurs. Elle arrive avec son chauffeur personnel, tutoie comme si elle connaissait les gens depuis toujours", voilà ce qu'aurait balancé une source anonyme "proche du dernier tournage" de L'amour est dans le pré dans les colonnes du magazine Public. Ces propos étonnants ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le plateau de TPMP. A la suite de ce débat dans l'émission de Cyril Hanouna, certains agriculteurs n'ont pas hésité à défendre Karine Le Marchand.

"Des propos dénigrants et non fondés"

Parmi eux Jérôme et Lucile, qui attendent leur premier enfant, Franck (L'amour est dans le pré 2021) et le couple marié, Mathieu et Alexandre. Certains internautes ont eux aussi apporté leur soutien à Karine Le Marchand. Ils ont ensuite été rejoints par M6 lors de la conférence de presse de La France a un incroyable talent, présentée par l'animatrice.

Guillaume Charles, directeur général des programmes, a pris la parole pour contre-attaquer face aux accusations surprenantes : "Ce sont des propos dénigrants et non fondés. Karine a son caractère, on le sait, mais elle a une grande sincérité. Quand elle aime, elle aime et quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Peut-être qu'elle l'exprime parfois un peu trop, mais personne ne peut lui enlever sa sincérité (...) On voit à quel point Karine est impliquée, avant, pendant et après les tournages. C'est aussi ce qui fait qu'elle a tant de succès et qu'elle est l'animatrice préférée des français." Un discours qui a beaucoup touché la complice de Stéphane Plaza.

"Ils ont un gros problème avec moi ces gens-là"

Quelques jours avant, Karine Le Marchand s'est exprimée sur cette histoire de manière cash via un post Instagram : "Il ne faut accorder aucune espèce d'importance aux commérages fielleux des jaloux, qui critiquent le travail des autres, alors qu'eux-mêmes végètent depuis des années sur le même siège poisseux de la médiocrité. Mieux vaut ne pas considérer non plus ces 'journaleux' sous pseudonyme, incapables de donner une source fiable ou d'avancer une seule preuve de ce qu'ils colportent lâchement, ils ne méritent ni leur titre ni leur carte de presse, ni leurs avantages fiscaux (on en parle?) ni surtout une seconde de mon énergie..."