TPMP : Cyril Hanouna en guerre avec Benjamin Castaldi à son arrivée, ils s'insultaient par messages

Aujourd'hui chroniqueur incontournable de Touche pas à mon poste et actuel animateur de TPMP, même l'été sur C8, la belle histoire d'amour entre Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna et la chaîne de la TNT avait pourtant très mal commencé. A dire vrai, personne n'aurait pu prévoir un telle happy ending. Et ce n'est pas le présentateur qui nous contredira.

Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna, c'était la guerre au début

Ce mardi 5 juillet 2022, Benjamin Castaldi est en effet revenu sur sa rencontre avec Cyril Hanouna. Et il l'a confessé, leur relation s'était révélée chaotique dès le début. "Je suis venu sur C8 [en novembre 2014] dans un premier temps pour faire la Nouvelle Star car Cyril avait décidé d'arrêter, a-t-il contextualisé. Moi je suis arrivé un peu en mode grosse tête de TF1 façon 'je suis animateur vedette'. Je pensais que j'allais aussi être une vedette de C8."

Or, si son entretien avec les dirigeants de l'époque s'était très bien passé et avait débouché sur "un contrat très sympathique", la suite s'est révélée plus tendue. "[Après ça] ils me disent, 'Ca serait bien quand même d'aller dans TPMP pour faire le chroniqueur'", a-t-il révélé. Une proposition considérée comme rabaissante pour son égo, lui qui se considérait trop important pour un tel poste après s'être toujours imposé comme animateur sur M6 ou TF1, "Là je leur dis, 'Heu... c'est Castaldi là. Chroniqueur ? Non. Il n'est pas question d'aller faire le chroniqueur chez Cyril.'"

"On était très très fâchés. On s'envoyait des textos..."

Un refus qu'il estimait légitime sur le moment, mais qui a rapidement lancé une guerre avec Cyril Hanouna. "[Ce refus] a été répété dans la minute à Cyril qui l'a très mal pris, ce qui est normal, a développé Benjamin Castaldi. Donc j'ai fait ma petite émission, et plus j'avançais, et plus Cyril rendait l'antenne tard. 21h10, 21h15, 21h20, 21h30... A la fin, je commençais l'émission, il était 22h30." Une situation intenable pour l'animateur, qui a donc claqué la porte dès le mois de mars 2015.

"On était évidemment très très en brouille, a-t-il poursuivi. J'ai essayé vainement d'expliquer que j'aimerais bien être considéré et on m'a dit qu'il fallait d'abord commencer par considérer Cyril. Et j'avais fait une erreur d'appréciation totale. Donc je suis parti de C8 assez fâché." Et visiblement, il n'exagère pas sur ces tensions. "On était très très fâchés. On s'envoyait des textos... C'était la castagne. Vous connaissez un peu le personnage", s'est remémoré le présentateur, avant de sous-entendre que ces messages étaient souvent ponctués d'insultes.

Une belle happy ending

Malgré tout, alors même que les deux animateurs semblaient être destinés à être les frères ennemis de la télévision (Benjamin Castaldi était notamment allé jusqu'à rejoindre NRJ12 pour concurrencer TPMP), la situation a connu un revirement inattendu en 2016. "Je dois reconnaître la bonté de Cyril, (...) il n'est pas rancunier, a admis l'ex-animateur de Secret Story. Je me suis planté sur NRJ12, j'ai fait 12 mois de chômage derrière, et le seul qui à l'époque m'a tendu la main et m'a rappelé, c'est Cyril Hanouna que je remercie et que j'embrasse. Une belle histoire."

Comme quoi, alors qu'on lui prête souvent une image de tyran sur C8, un véritable coeur se cache sous le costume de Cyril Hanouna.