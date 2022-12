"Je n'admets rien du tout" : détruite, Amber Heard renonce à son appel, Johnny Depp gagne officiellement son procès

Johnny Depp remporte son procès contre Amber Heard

Le 1er juin 2022, Johnny Depp remportait son procès contre Amber Heard qu'il accusait de diffamation après que son ex-femme a assuré qu'elle avait été victime de violences conjugales durant leur relation. Après une délibération de trois jours, le jury - qui avait pu avoir accès à toutes les preuves nécessaires et avait entendu de nombreux témoignages (proches, policiers, médecins...) a estimé qu'Amber Heard avait effectivement diffamé Johnny Depp à travers trois déclarations considérées comme "fausses" et imaginées avec "une réelle malveillance".

Un véritable soulagement pour l'ancienne star de Pirates des Caraïbes qui s'était retrouvée blacklistée à Hollywood à la suite de ces accusations - Depp avait notamment perdu son rôle de Grindelwald dans la saga Les Animaux Fantastiques, et un coup dur pour la comédienne condamnée à deux lourdes peines.

En plus d'une amende de dix millions de dollars pour dommages et intérêts compensatoires (réduite à huit millions à la suite d'une amende contre Depp à cause des propos de son propre avocat), Amber Heard a été également sujette à une amende de cinq millions de dollars pour dommages punitifs (réduite à 350 000€ selon une loi en Virginie, état où s'était déroulé le procès). Une seconde somme moins élevée mais plus importante symboliquement, puisque celle-ci signifie que le jury a estimé qu'au-delà de la diffamation, Amber Heard a agi de façon intentionnelle afin de "mépriser la vérité en sachant que les déclarations étaient probablement fausses".

L'actrice d'Aquaman 2 renonce à faire appel

Aussi, et sans grande surprise, Amber Heard - qui avait assuré cet été qu'elle n'était pas en mesure de payer ces amendes, avait immédiatement annoncé son intention de faire appel afin de contester ces condamnations qu'elle estimait injustes et tenter de réduire les sommes demandées.

Six mois plus tard, il vient finalement d'être annoncé que ce nouveau procès médiatique n'aura pas lieu. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Amber Heard a en effet déclaré qu'elle renonçait à faire appel de la décision. Une façon pour elle de reconnaître les faits qui lui ont été reprochés en juin dernier ? Pas vraiment. A en croire ses propos, il s'agirait simplement de la meilleure façon de tourner la page, fatiguée et ruinée après des années de combat.

"Il est important pour moi de dire que je n'ai jamais choisi ça. J'ai défendu ma vérité et en faisant ça, ma vie a été détruite, a-t-elle déploré. Je n'admets rien du tout, il ne s'agit pas d'un acte de concession. (...) J'ai pris cette décision après avoir perdu foi envers le système légal américain." Elle a ensuite ajouté que le temps était précieux et qu'elle ne voulait plus le perdre à travers un nouveau procès compliqué et coûteux : "Pendant de trop nombreuses années, j'ai été enfermée dans une bataille légale difficile et coûteuse, qui n'a servi qu'à se montrer incapable de me protéger moi et ma liberté de parole. Je ne peux pas prendre le risque d'une facture impossible. (...) Les femmes ne devraient pas avoir à affronter des abus et des faillites simplement pour dire leur vérité."