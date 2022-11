"Faut qu'on me fasse tout" : Léa assume être une "assistée" et dévoile ses exigences de diva pour l'après Star Academy

Ils ne seront bientôt plus que quatre dans Star Academy 2022. Après les évaluations, c'est Louis qui a décroché son billet pour la grande finale. Trois des cinq nommés de la semaine le rejoindront et vous pouvez toujours voter pour le candidat qui doit quitter l'émission dans notre grand sondage. Sauvée par le public avec Tiana face à Carla et Paola il y a quelques semaines, Léa est plus que jamais en danger. D'autant plus que la candidate est toujours loin d'être appréciée par tous.

Dès son entrée au château de Dammarie-lès-Lys, elle a énervé une partie de web en laissant entendre que Beyoncé devrait prendre sa retraite pour lui laisser la place. Oui, elle a la confiance. Et ce n'est pas fini : Léa a aussi critiqué ouvertement les invités "inconnus" des primes et taclé Clara Luciani. Elle a aussi eu un comportement pas très sympa avec Anisha et continue d'énerver le web. Mais Léa assume son côté peste et est même allée encore plus loin.

"Je suis une assistée"

Cette semaine au château, Léa a évoqué l'après Star Academy et comment elle voyait sa vie lors de son retour à la réalité. Elle ne se voit d'ailleurs pas tout gérer toute seule et avoue qu'elle ne peut rien faire sans avoir quelqu'un avec elle. "S'il n'y a pas une équipe qui s'occupe de moi de A à Z à la sortie, j'arrête la musique" a-t-elle même lâché sans pression.

Mais Léa ne s'arrête pas là puisqu'elle explique aussi : "Je suis une assistée, je veux continuer à être moi-même, je ne vais pas m'inventer une vie. Tu me demandes de faire quelque chose, je le fais. (...) Il me faut une équipe qui me dit : 'Demain à 10h tu as ton taxi, on va en studio, à telle heure, t'as shooting...'. Moi, c'est soit ça, soit rien, sinon ça ne me motive pas, faut qu'on me fasse tout." Au moins, Léa est lucide et consciente que ce côté diva pourrait bien l'empêcher d'avoir une longue carrière. "Je pense que c'est vraiment temporaire ce que je fais moi, parce que je pense pas que je trouverai une équipe qui me conviendra." a-t-elle confié avant de conclure : "Je suis facile à vivre, je suis maniable". On en doute...