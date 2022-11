"Comportement d'harceleuse" : Léa veut priver Anisha de nourriture dans Star Academy, les internautes ne la supportent plus

Menacée d'une élimination ce samedi 12 novembre 2022 en compagnie de Stan, Julien et Tiana, Anisha a finalement été sauvée par le public de Star Academy grâce notamment à son duo avec Patrick Fiori sur J'y vais. Une situation étonnante quand on sait que Julien a longtemps été considéré comme le chouchou des téléspectateurs, qui n'a visiblement pas fait plaisir à... Léa.

Léa doute du succès d'Anisha...

Ce week-end, alors que les élèves restants se lançaient dans un petit débriefing du prime au château de Dammarie-les-Lys et réagissaient notamment au sauvetage d'Anisha, Léa n'a pas hésité à lâcher, "Je suis choquée, je ne comprends rien en fait". Une déclaration loin d'être anecdotique puisqu'à travers elle, la candidate laisse entendre qu'Anisha pourrait être privilégiée par la production / qu'il y aurait possiblement de la triche.

Un sous-entendu rapidement compris par Chris et Tiana, qui ont immédiatement tenu à lui rappeler qu'il était idiot de raisonner comme ça. "On ne voit pas ce qu'il se passe à l'extérieur", a rappelé le premier, tandis que la seconde - sauvée par ses camarades ce samedi, a répliqué, "On voit les gens dans le public qui sont là pour nous et il n'y a pas beaucoup de 'Anisha !', mais en dehors on ne sait pas".

... et se venge d'une façon ridicule

De quoi convaincre Léa de passer à autre chose ? Pas du tout. Non seulement elle a répondu, "Non, mais je ne comprends pas ! Moi, j'aime bien comprendre les choses..." - montrant ainsi son entêtement et sa conviction qu'il y a quelque chose de louche, mais elle s'est surtout montrée particulièrement égoïste. Bien décidée à se venger de ce qu'elle estime être un favoritisme caché / suspect, Léa a tout simplement refusé de partager le repas du soir avec Anisha.

Pendant que les candidats se régalaient de sushis, l'un d'entre eux a rappelé qu'il fallait peut-être en laisser à Anisha, absente à ce moment-là. Réaction de Léa ? Elle a tout simplement déclaré : "Non, il y a des chips". Un manque de respect honteux (on vous rassure, Anisha a tout de même eu le droit à ses sushis), qui n'est bien évidemment pas passé inaperçu.

"Son harcèlement sur Anisha la rend détestable"

Comme on peut désormais le découvrir sur Twitter, les internautes ont partagé leur colère face au comportement de la candidate, d'autant plus qu'elle n'en est pas à sa première polémique depuis les débuts de l'émission. Ainsi, lassés de la voir faire sa loi, critiquer à tout va et se moquer des autres, les téléspectateurs ont à leur tour pousser un coup de gueule à son encontre.

"Quand on vous dit que Léa a un comportement d'harceleuse envers Anisha vous écoutez pas, elle la rabaisse et se moque d'elle en permanence réveillez vous", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "C'est quel genre de manque de respect ?? Pfff ils sont tellement jaloux et vicieux. Je suis dégoûté", ou encore, "Je commençais à l'apprécier un peu plus mais en faite elle est toujours aussi peste".