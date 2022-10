"Et toi, t'es qui ? Tu dis que t'es Beyoncé" : gros clash entre Julien et Léa dans Star Academy 2022 !

Ça commence à chauffer dans le château de la Star Academy 2022 ! Ce jeudi 24 octobre 2022, les spectateurs du flux live diffusé sur MyTF1 Max ont assisté à un gros clash entre Léa et Julien, les deux élèves qui font le plus parler depuis le début de l'aventure. Alors que Julien se dirigeait vers la cuisine, celle qui a peur de passer pour une peste s'est vénère contre lui et a indiqué qu'elle ne voulait plus lui parler.

"T'es qui frère ? Tu dis que t'es Beyoncé"

"Hier il était dans sa bulle, je viens vers lui, il me dit : 'Je ne veux pas parler pour le moment'. Mais t'es qui ?", a-t-elle expliqué devant les autres élèves. Des propos qui n'ont pas plu du tout à l'ancien nominé sauvé par le public. "Et toi, t'es qui frère ? Tu dis que t'es Beyoncé", lui a-t-il répondu. Pas touchée du tout, la candidate qui était prête à quitter le château au tout début de l'aventure en a rajouté une couche : "Et alors j'ai le droit ?"

"Moi, toute mignonne, je viens, je lui demande 'ça va Juju ?' comme si c'était mon petit frère. 'Je n'ai pas envie de parler pour le moment'... C'est hyper dénigrant", a-t-elle ensuite précisé.

"T'as pas quinze ans !"

"Tu déformes tout toi, que ce soit dans l'intonation dans les paroles, en mode je suis une grosse m*rde et toi la diva", a ajouté Julien, avant que Léa se justifie : "J'ai dit 'mais il est méchant dans l'âme celui-là'. Il a dit ça en mode ado rebelle. Allo, t'as pas quinze ans !"... On peut dire que l'ambiance est tendue !

La guerre est-elle déclarée entre les deux élèves ? Affaire à suivre.