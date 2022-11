"On peut penser que t'es c*nne" : Léa (Star Academy 2022) balance le pire compliment à Enola qui se retrouve bouleversée

L'amitié selon Léa, c'est particulier. Alors que les candidats de la Star Academy 2022 tentent de maintenir une relation fraternelle / amicale malgré la compétition, il n'est pas rare que certains d'entre eux se lâchent de façon surprenante à l'occasion. Et à ce sujet, la jeune femme n'est jamais la dernière pour nous surprendre.

Léa balance le pire compliment à Enola

Après s'être méchamment clashée avec Julien en n'acceptant pas qu'il soit parfois dans sa bulle, Léa s'est cette fois-ci montrée sans pitié envers Enola. Tandis que les deux chanteuses étaient tranquillement en train de se reposer, la première a tenté de faire un compliment à la seconde. "Tenté" ? Oui, comme on a pu le découvrir à l'écran, elle semble étonnamment incapable de se montrer gentille sans être cassante dans le même temps.

Aussi, là où elles philosophaient ensemble sur la définition du mot "niais", Léa a soudainement lâché, "Ah mais tu sais que quand on ne te connait pas, on peut penser que tu es conne ?! Je te jure." Une façon de dire qu'elle ne l'est pas (c'est gentil), mais qu'elle renvoie pourtant le sentiment contraire (c'est méchant).

"C'est un peu conne genre Nabilla"

Sans surprise, cette révélation a choqué Enola, "Mais arrête ?!", qui s'est retrouvée bouleversée par l'image que les autres pouvaient avoir d'elle, "Nan mais pas du tout. Ca on ne me l'a jamais dit". Et malheureusement pour son ego, les choses ne se sont pas arrangées ensuite.

Après avoir entendu Léa l'imiter d'une façon ridicule et lui répéter qu'elle renvoyait une mauvaise première impression, Enola a essayé de trouver du réconfort auprès de Tiana, qui se trouvait juste à côté : "Est-ce que la première fois quand on me parle, on a l'impression que je suis teubée ?" Problème, c'était une très mauvaise idée.

Et pour cause, la jeune femme s'est rangée du côté de Léa en confessant, "Tu fais un peu fofolle", avant d'approfondir plus loin, "On aurait dit que t'étais un peu conne, mais en fofolle. Mais en positif, pas négatif." Une réponse qui fait mal et une explication qui a logiquement cassé le cerveau d'Enola, "Je ne comprends pas ce que vous dites". Il faut dire aussi que Tiana lui a offert la comparaison la plus WTF du monde avec une balle perdue hallucinante : "Ca se voit que t'es gentille. C'est pas genre la meuf elle est teubée. C'est un peu conne genre Nabilla". Cette dernière appréciera...

En tout cas, si les profs de la Star Academy veulent organiser un prime spécial "rap contenders", on a déjà trouvé les gagnantes.