"Ça me saoule d'avoir des inconnus" : des candidates de la Star Academy fracassent les stars invitées aux primes

Le retour de la Star Academy sur TF1 ravit les fans ! Mais des élèves de la Star Academy 2022 ne font pas toujours l'unanimité sur les réseaux. Comme par exemple Léa, comparée à une diva. Mais ce qui énerve aussi les internautes, c'est que plusieurs académiciens ne connaissaient pas toujours les stars invités dans les primes de l'émission présentée par Nikos Aliagas.

Alors que Léa ne savait pas qui était Julien Clerc, Léa a encore eu le même discours en apprenant que Michaël Gregorio serait sur le plateau de la Star Ac. La candidate ne connaît pas le chanteur, imitateur et doubleur. "Ils ont dit la semaine dernière qui ce sera l'invité. Je le connais pas, enfin on le connaissait pas nous, il s'appelle Michaël je ne sais pas comment", "je ne me rappelle plus" a-t-elle lâché. "Hein ? Je sais pas qui c'est" ont répondu Enola et Tiana. "Putain, ça me saoule d'avoir des inconnus" a insisté Léa.

Les candidates balancent : "Ils peuvent pas ramener Jul ?"

Léa, Enola et Tiana ont continué de se plaindre des chanteurs et des chanteuses qui viennent chanter à la Star Academy 2022. "Ils peuvent pas ramener Jul là", "ou Mylène Farmer ! Ouais, même ça, ouais", "ou Lara Fabian" ont-elles confié, "ah ouais, Lara Fabian, elle a pas le temps elle". Si le rappeur marseillais Jul et la star Mylène Farmer ne devraient pas être au programme, en revanche Lara Fabian va bientôt arriver.

La chanteuse sera présente à la finale de la Star Academy, le samedi 26 novembre 2022 sur TF1. Il y aura aussi Robbie Williams, parrain de cette saison, Michel Polnareff, Soprano, Christophe Maé, ou encore Nolwenn Leroy. Pas mal pour des inconnus, non ?