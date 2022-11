"Elle veut se griller dans l'industrie ?" Léa fracasse encore une chanteuse invitée sur le prime de Star Academy, le web n'en peut plus

L'étau se resserre dans Star Academy 2022 ! Ce mercredi 16 novembre, on découvrira dans la quotidienne quel candidat est automatiquement qualifié pour la finale et lesquels seront nommés et en danger lors du prime de samedi. S'il y en a bien une que les internautes voudraient bien voir dégager, c'est Léa. Dès son arrivée au château de Dammarie-lès-Lys, elle nous a saoulé en voulant remplacer Beyoncé et, au fil des semaines, elle a continué à être une vraie peste.

La semaine dernière, elle faisait partie de celles qui avaient critiqué les stars invitées lors des primes. "Ça me saoule d'avoir des inconnus" avait même déclaré Léa, rien que ça ! Après son coup bas contre Anisha, elle fait encore parler d'elle et évidemment pas en bien.

Léa critique Clara Luciani, et ça ne passe pas

La nouvelle "victime" de Léa n'est autre que Clara Luciani. La chanteuse sera présente ce samedi 19 novembre pour la demi-finale de Star Academy sur TF1 et interprètera son titre Respire encore avec un élève. Sauf que Léa, pressentie pour ce duo, n'est pas super motivée à l'idée de partager ce moment avec la chanteuse. Comme ont pu le voir les abonnés à la chaîne live sur TF1 Max, Léa a même carrément dit à Louis qu'elle voulait bien lui laisser sa place pour chanter avec la Française. Une séquence qui n'a pas été diffusée lors de la quotidienne mais qui a énervé de nombreux internautes... et on les comprend.

Sur Twitter, beaucoup de téléspectateurs se sont emportés contre Léa qu'ils accusent d'avoir la grosse tête et de ne faire aucun effort. Surtout qu'en plus de sa pique contre Clara Luciani, Léa ne s'est pas montrée très enthousiaste face à la venue de Kev Adams au château. Le comportement de peste de trop ? "Léa, quand tu auras la carrière de Clara Luciani, on en reparlera" écrit par exemple un internaute pendant qu'un autre ajoute : "Le respect est né avant Léa. Elle se paie la tronche de Clara Luciani. Elle sèche le cours de coach Joe. Elle dit a Kev Adams qu'elle est fatiguée pour la masterclass. Et elle veut qu'on lui prémâche sa carrière à la sortie. Déso, tu mérites pas !". "Léa, elle veut se griller dans l'industrie depuis hier ? Entre les critiques sur Clara Luciani, sa fatigue pour les cours de sport et la masterclass de Kev d'hier..." écrit aussi un autre internaute :