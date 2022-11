Star Academy : accusée de racisme après des vidéos de blackfaces, la famille de Julien réagit

Considéré comme le chouchou des téléspectateurs depuis le début de l'aventure en raison de ses nombreux sauvetages, Julien a finalement été éliminé de Star Academy 2022 à l'issue du prime de ce samedi 12 novembre. Une déception ? Peut-être. Une bénédiction ? Sûrement. Et pour cause, son retrait médiatique devrait permettre à l'émission de TF1 et au chanteur d'échapper à une terrible polémique.

Quand la famille de Julien se "déguisait"... en Stevie Wonder

Il y a quelques jours, Clément Canaby - le père de Julien, a en effet profité d'un live organisé sur Instagram pour se remémorer quelques souvenirs marquants passés auprès de ses fils, Julien et Mathieu. Or, vous allez le découvrir, si ces moments en famille étaient peut-être très sympathiques, le concept derrière l'était nettement moins.

"On faisait des concerts en sosies. Moi, j'étais grimé en Stevie Wonder, et il y avait beaucoup de travail parce que je suis blanc aux yeux bleus, a dans un premier temps dévoilé le père du candidat. Et Mathieu, on l'avait grimé en tout petit black, qui était little Stevie Wonder. Ils ont fait leurs armes avec nous. Et après, c'était Julien, qui a chanté en piano-bar avec nous. Ca l'a formé".

Des vidéos malaisantes retrouvées sur YouTube

Oui, vous avez bien lu, le père de Julien a tout simplement admis que lui et ses proches s'amusaient à faire de la musique à travers des blackfaces. Or, on le sait, il s'agit d'un comportement considéré comme raciste étant donné que la peau noire n'a rien d'un déguisement. Et malheureusement pour Julien, alors que les propos étaient déjà particulièrement cringes et décevants, des images sont ensuite venues nourrir cette polémique malaisantes.

Des internautes ont en effet découvert que Clément Canaby avait profité de sa chaîne YouTube pour y mettre en ligne de nombreuses vidéos filmées dans les coulisses ou sur scène à l'occasion de ces fameux concerts. De quoi nous permettre d'assister à la transformation de tout ce petit monde et ressentir une gène terrible devant ces performances...

