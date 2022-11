"D'un point de vue psychanalytique, c'est un régal" : Julien se fait encore détruire lors du débrief de la Star Academy et finit en larmes

La semaine dernière, Julien s'est fait défoncer par Laure Balon lors du traditionnel débrief du prime de la Star Academy 2022. "T'écoutes rien. (...) T'es fainéant. (...) L'intelligence, c'est de s'accrocher au texte de l'artiste, et ça, tu l'as pas fait (...) Quand on n'est pas là sur scène et qu'on est à côté de la plaque, on s'accroche au texte de la chanson et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la merde. Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime. (...) Toi, tu souris pour draguer", lui a balancé la prof d'expression scénique, qui s'est (à moitié) excusée par la suite.

"Je me suis un peu viandé"

Ce dimanche 6 novembre 2022, Michael Goldman était exceptionnellement présent auprès de la prof et des élèves pour visionner et donner son avis sur le prime de la veille. Non nommé pour la première fois, Julien a eu l'énorme surprise de chanter avec son frère.

"Je crois que vous m'avez fait le plus beau cadeau de toute ma vie. On a la version de moi plus posé, plus calme (...) C'est monstrueux, j'ai pas de mots. J'arrive toujours pas à chialer, en fait j'ai pas réussi au moment où ça changeait de ton, c'était prévu mais j'ai vu mon frère et il m'a dit de faire la lead, de faire la chanson normale et en fait pas du tout, je me suis un peu viandé", déclare l'élève, après avoir vu sa performance.

"D'un point de vue psychanalytique, c'est un régal"

"Il a géré de fou, il a montré qui c'était et vous avez pu voir qui est mon coach vocal, voilà j'ai encore beaucoup à apprendre de lui", continue-t-il. Le directeur et la prof ont alors voulu savoir ce que Julien avait pensé de lui-même et pas de son frère, mais celui qui s'est clashé avec Léa a insisté : "C'est le meilleur artiste avec qui vous avez pu me faire chanter".

"Moi je vais prendre cette scène pour l'envoyer à Sigmund Freud pour qu'il fasse un feedback parce que d'un point de vue psychanalytique, c'est un régal", réagit Michael Goldman, agacé, avant de lui demander : "Tu parles de nous, nous, nous, mais tu t'envisages toi comme artiste seul ?"

"Ça m'a fait très peur"

"Non, je parle surtout de mon frère, pour moi, c'est lui (...) Le véritable artiste, c'est lui", répond Julien. L'élève, en larmes, explique ensuite un détail qui l'a "beaucoup perturbé" : "Il m'a dit : 'J'sais pas quand on se verra, mais on se reverra'. Et ça, ça m'a fait très peur...et là, ça me fait chialer. Je ne sais pas s'il parlait avant l'aventure ou plus tard dans l'aventure (...) Si je le revois pas avant un long moment ça va me faire du mal (...) Mon frère, c'est mon héros ; là, c'était lui, c'était pour lui, c'était pas pour moi".

Décidément, les dimanches se suivent et se ressemblent pour l'académicien...