Laure Balon (Star Academy 2022) odieuse avec Julien ? Elle réagit et s'excuse mais...

Depuis le début de la Star Academy 2022 le 15 octobre dernier, Julien s'impose comme le chouchou du public. Nommé lors des deux derniers primes, il a été sauvé à chaque fois par le public. Si le résultat du prime du 28 octobre était une très bonne nouvelle pour celui qui s'est clashé avec Léa, il a rapidement déchanté. En effet, lors du débriefing qui a eu lieu le lendemain, il s'est fait défoncer par Laure Balon, la prof d'expression scénique.

"T'es fainéant"

"T'écoutes rien. (...) T'es fainéant. (...) L'intelligence, c'est de s'accrocher au texte de l'artiste, et ça, tu l'as pas fait", a notamment balancé la prof, avant d'ajouter : "Quand on n'est pas là sur scène et qu'on est à côté de la plaque, on s'accroche au texte de la chanson et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la merde. Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime. (...) Toi, tu souris pour draguer". Des propos très durs qui ont valu à Laure Balon de se faire défoncer sur Twitter.

"On a dérapé tous les deux"

Quelques jours après cette altercation, la prof est revenue sur ce sujet lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs. "J'apprends encore et Julien apprend. On a dérapé tous les deux. J'ai dérapé parce que je crois que ça vient de tous mes anciens professeurs qui étaient rigides et méchants. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a pris un petit peu le dessus et j'ai un peu dérapé, je le reconnais. J'ai voulu essayer d'emmener Julien quelque part parce qu'il freine beaucoup. Je me suis dit qu'on avait tous les deux dérapé. Parce que lui aussi a dérapé, il y a des choses qu'il n'a pas à dire", a-t-elle déclaré.

>> "Tais-toi, je ne suis pas votre copain !" : Yanis Marshall pourrit les élèves de Star Academy <<

"Rien n'était méchant de ma part"

Laure Ballon a ensuite expliqué qu'elle avait eu une longue discussion avec Julien suite à cette dispute. "On s'est vus et on a longtemps parlé. J'apprends de lui et il apprend de moi. Ce n'est pas toujours évident ! Rien n'était méchant de ma part. Je cherche à ce que chaque jeune puisse profiter parce que six semaines, c'est court. Ça arrive, il y a eu un petit écart de la part de tous les deux", a-t-elle assuré, avant de conclure : "Maintenant, on s'entend très bien et on repart sur de nouvelles bases. C'était un petit incident de parcours".

Tout est bien qui finit bien.