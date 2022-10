"Tais-toi, je ne suis pas votre copain !" : Yanis Marshall pourrit les élèves de Star Academy, Tiana et Léa prennent cher

La saison de la Star Academy 2022 avance et la compétition s'intensifie. Trois élèves ont déjà quitté le château : Amisse, Ahcène et Cenzo. Pour les restants, les prof sont de plus en plus exigeants. Lors du débrief du prime, Julien en a fait les frais il s'est fait démonter par Laure Balon, la prof d'expression scénique.

"T'écoutes rien. (...) T'es fainéant. (...) L'intelligence, c'est de s'accrocher au texte de l'artiste, et ça, tu l'as pas fait", lui a-t-elle balancé, avant d'ajouter : "Quand on n'est pas là sur scène et qu'on est à côté de la plaque, on s'accroche au texte de la chanson et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la merde. Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime. (...) Toi, tu souris pour draguer".

"T'as une attitude de gamine"

Que Julien se rassure, il n'est pas le seul à prendre cher. Lors du cours de danse, Yanis Marshall s'en est pris à Tiana qui a voulu abandonner la chorégraphie. "Tu fais ta gamine, là !", s'agace-t-il, avant d'insister : "Regarde moi quand je te parle, t'as une attitude de gamine. T'es déjà saoulée, et je vois que je te saoule, mais t'essayes pas. Vous devez prendre un minimum sur vous en cours, et vous faites vos attitudes dans le château mais pas avec moi, pas dans mon cours en tout cas !". "Vous avez signé pour ça", conclut-il en remettant la musique.

>> Star Academy 2022 : les salaires des profs et du directeur révélés ? Il y a de sacrées différences ! <<

"Je ne suis pas votre copain !"

Visiblement, le prof était de très mauvaise humeur puisqu'il s'est ensuite attaqué à Léa, qui regardait ses ongles. "Quand je parle, j'aime bien qu'on m'écoute et qu'on me regarde. Tu parles trop, tu réponds trop. Tais-toi, je ne suis pas votre copain ! Des fois on rit, on s'amuse mais vous avez toujours quelque chose à dire. Vous m'avez saoulé", a-t-il balancé à celle qui a peur de trop passer pour une peste aux yeux du public.

Les élèves savent ce qui leur reste à faire : se taire et bosser !