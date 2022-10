"J'ai pleuré en voyant son mal-être et la méchanceté" : Julien (Star Academy 2022) démonté par une prof lors d'un débrief, les fans furieux

Les téléspectateurs ne sont jamais contents et ne savent pas ce qu'ils veulent. Après avoir accusé les professeurs de Star Academy 2022 d'être trop lisses et de ne pas avoir de personnalité affirmée face aux candidats, voilà désormais Laure Balon - la professeure d'expression scénique, qui se retrouve au centre de nombreuses critiques. En cause ? Elle est accusée de s'être montrée trop méchante envers Julien ce dimanche 30 octobre 2022 à l'issue du debriefing post-prime.

Laure Balon démonte l'attitude de Julien sur scène

Alors que le candidat a une nouvelle fois été sauvé par le public ce samedi, Laure Balon lui a reproché de ne jamais être dans la performance sincère, mais au contraire, de toujours chercher à plaire aux fans. Aussi, après lui avoir balancé ses regrets en découvrant qu'il n'avait fait aucun effort, ne prenant pas en compte tous ses conseils donnés vendredi dernier, "T'écoutes rien. (...) T'es fainéant. (...) L'intelligence, c'est de s'accrocher au texte de l'artiste, et ça, tu l'as pas fait", la professeure n'a pas manqué de tacler son attitude sur la scène qui le rapprochait plus d'un karaoké que d'un show selon elle.

"Quand on n'est pas là sur scène et qu'on est à côté de la plaque, on s'accroche au texte de la chanson et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la merde, a-t-elle dans un premier temps déploré. Si tu respectais le public, tu ne le draguerais pas en caméra. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le public t'aime. (...) Toi, tu souris pour draguer."

Puis, lassée de le voir surfer sur sa "voix magique" sans travailler à côté pour l'exploiter au mieux, Laure Balon n'a pas caché sa déception en découvrant son côté superficiel sur scène : "Ton problème, c'est toujours d'avoir l'attirance des autres. Laisse-nous vivre ce qu'on a à vivre ! (...) Tu es tout le temps dans l'approbation. Il va falloir faire attention à ça (...) Tu n'as pas à te mêler de comment moi je regarde les gens et tu n'as pas à être impacté comme ça".

Les fans du candidat pas contents

Des propos forts mais importants pour son évolution qui, sans grande surprises, n'ont pas du tout fait plaisir aux fans de Julien. Immédiatement après ce débriefing, nombreux sont ceux à s'être réunis sur les réseaux sociaux pour critiquer (voire insulter) la prof. "Vous vous rendez compte qu'au moment du débriefing de Julien j'ai pleuré car je voyais son mal-être et la méchanceté de Laure. TF1 réagissez parce que c'est très grave !" peut-on lire sur Twitter, tout comme "MAIS WTF rabaisser quelqu'un de la sorte, c'est tellement humiliant" ou encore "Je suis toujours pas remise de Laure qui gueule sur Julien et l'humilie en méprisant le public et les gens qui souffrent de crise d'angoisse".

On n'ose pas imaginer leur réaction s'ils avaient découvert Raphaëlle Ricci en action à l'époque. Ils seraient tous en PLS...