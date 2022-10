"Paresseux", "il en joue" : un prof de la Star Academy 2022 clashe un candidat

Julien paresseux ? Un prof de la Star Academy balance : "Il en joue et doit sentir que le public l'aime bien"

Ce samedi 29 octobre 2022, c'est le troisième prime de la Star Academy 2022 sur TF1. Les 4 nommés sont Julien, Stan, Cenzo et Ahcène. Alors que les fans de l'émission animée par Nikos sont contents de retrouver des académiciens au château de Dammarie-les-Lys, certains candidats créent déjà le buzz sur les réseaux. Entre Léa qui se prenait pour Beyoncé, ou encore des candidates qui finiront chez Magali Berdah selon des internautes, plusieurs ne font pas l'unanimité.

Et un prof de la Star Academy 2022 a d'ailleurs lui aussi clashé un candidat de cette saison 10. Joël Bouraïma, alias coach Joe, trouve en effet que Julien est "le plus paresseux", comme il l'a confié à Buzz TV deTV Mag. "Je dirais Julien, qui est nominé pour la deuxième semaine consécutive" a expliqué le prof de sport. "Il en joue et doit sentir que le public l'aime bien, qu'il n'a pas besoin de faire trop d'efforts parce que les téléspectateurs vont le sauver" a-t-il précisé.

"Ce matin, je ne l'ai pas vu en cours... C'est toujours assez énervant !" a ajouté Joel, "Surtout quand les 3 autres élèves nominés se donnent à 150%. On a eu une petite discussion et j'espère que Michael Goldman, le directeur, lui en touchera également 2 mots".

Joël Bouraïma pense que "Julien se tire une balle dans le pied"

Le coach sportif qui a coaché de nombreuses stars, dont la famille Kardashian, a aussi déclaré : "Si tu as passé le casting et que tu ne fais pas ce qu'il faut, on ne va pas te tenir par la main pour t'emmener à chaque cours ! Dans leur vie d'artiste, ils ne seront pas accompagnés et poussés par tout le monde. Julien se tire une balle dans le pied...".