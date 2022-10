"Elles vont finir chez Magali Berdah" : des candidates de la Star Academy réclament déjà des partenariats

"Elles se prennent pour qui ?", "Léa et Carla bientôt sur W9"... Les internautes les clashent, d'autres les défendent

Dans les commentaires de la vidéo sur TikTok, plusieurs internautes ont clashé les candidates de déjà penser à l'après Star Academy et aux possibles futurs placements de produits. "Oh purée elles pensent déjà à ça ! La passion de la musique", "Le monde de maintenant, l'argent facile...", "Bah elles sont là pour l'après pas pour la Star Ac", "Ils savent qu'en sortant ils vont être sollicités par plein de marques et de TV réalité", "Elles se prennent pour qui ?", "Quand on sait qu'on est déjà connus par l'émission le tiroir caisse commence à se mettre en route", "Léa et Carla bientôt sur W9", ou encore "Elles vont finir chez Magali" (Magali Berdah, la boss de Shauna Events, ndlr) ont-ils notamment écrit.

D'autres en revanche ont tenu à défendre Enola, Carla et Paola, parce qu'il s'agit d'une conversation entre filles qui semble être sur le ton de l'humour : "Mais elles rigolent haha", "C'est du 2nd degré", "Mais elle dit ça sur le ton de la rigolade", "C'est de l'humour", "Mais elles rigolent !!! Arrêtez de vouloir faire des dramas là", "C'est juste une conversation entre meufs, pourquoi voir le mal partout". Effectivement, on penche plus vers cet avis.