"Tu me pièges !" : furieuse, Magali Berdah exige qu'un journaliste coupe une question sur les placements de produits de son agence

Booba mène une guerre sans merci contre les influenceurs et plus particulièrement Magali Berdah, la boss de Shauna Events, une des agences qui leur fournit le plus de placements de produits. Complément d'enquête, le magazine de France 2, s'est intéressé à cette polémique et au monde des publicités sur les réseaux sociaux dans son émission qui sera diffusée ce jeudi 8 septembre 2022 à 23h.

Dans un extrait dévoilé par Puremédias, on peut voir un journaliste partir à la rencontre de Milla Jasmine, récemment au coeur d'un bad-buzz suite à un placement, et qui a fait la promotion de vêtements vendus sur un site qui propose de la contrefaçon. Elle se dédouane totalement en affirmant qu'elle n'était pas au courant et remet la faute sur Magali Berdah.

Magali Berdah ultra-vénère contre un journaliste de Complément d'enquête

"On n'est pas propriétaire des sites internet. Nous, on vérifie le site. Si c'est carré, on le valide. Si le client fait ensuite de la merde, on le bannit. Je ne peux pas contrôler ce qui se passe après", se défend celle qui est apparue en larmes sur le plateau de TPMP.

L'émission liste ensuite plusieurs placements de produits tendancieux faits par des candidats signés chez Shauna Events, dont un où Isabeau fait la promo d'un site de paris sportif. "C'est génial parce que vous n'avez rien à perdre !", dit l'ex d'Illan dans sa pub. "Affirmer qu'il n'y a rien à perdre pour un site de paris, c'est illégal", indique alors Complément d'enquête.