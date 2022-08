"Sentir bon en bas, c'est la base" : le placement de produit de Milla Jasmine pour un savon intime choque

"Moi je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Moi, j'ai de la chance, j'ai trop un beau vagin, genre j'ai pas les lèvres qui dépassent. Mais il faut entretenir cela et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans"... Tout le monde se souvient du bad-buzz de Maëva Ghennam pour avoir fait la promotion d'une machine pour "avoir un beau vagin". Cette fois, c'est Milla Jasmine qui se retrouve dans la sauce après un placement de produit pour une crème intime.

"Sentir bon en bas c'est la base, même quand on est une adolescente"

"En tant que femmes, on sait toutes que sentir bon en bas c'est la base, même quand on est une adolescente. Par exemple au moment des règles, fortes chaleurs, etc" déclare celle qui sera prochainement au casting des Cinquante, la nouvelle télé-réalité de W9, pour vanter les mérites d'une crème.

Milla Jasmine choque les internautes, Booba s'en mêle

Sa story a très rapidement été relayée sur les réseaux sociaux et on peut dire que les internautes n'ont pas caché leur désaccord avec Milla Jasmine. L'un d'eux a même appelé Booba, qui est en guerre avec Magali Berdah et les influenceurs, à la rescousse. Le Duc de Boulogne a sauté sur l'occasion et n'a pas mis longtemps à clasher la jeune mariée sur Twitter !