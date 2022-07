Booba explique sa guerre contre les influenceurs : ses 10 punchlines contre ce "monde de merde"

La guerre entre Booba, Magalie Berdah et les candidats de télé-réalité n'est pas près de s'arrêter. Ce vendredi 29 juillet, le rappeur a expliqué son combat dans une interview accordée à Libération et semble plus déterminé que jamais. "Leurs émissions me donnent envie de vomir", B20 ne peut pas être plus clair, quand il parle de son dégoût pour la télé-réalité. "Un jour, l'un d'eux, Marc Blata, est parti en croisade contre moi pour une histoire de fausse montre qu'on m'avait prêtée", explique-t-il. Voilà donc d'où part sa fronde contre les influenceurs. Quand on l'attaque, le Duc contre-attaque.

"Magali Berdah, la reine de la futilité"

"J'explorais le monde de merde des influenceurs. J'ai découvert le rôle de leur pseudo manageuse, Magali Berdah, la reine de la futilité. Ça m'a donné envie de creuser pour comprendre. Comprendre pourquoi des milliers d'internautes les accusent d'escroquerie" raconte celui qui est aussi en guerre contre Vald.

Le Robin des bois des temps modernes

Récemment, Booba s'est fait fermer son compte Instagram, ce qu'il ne comprend pas : "Je dénonce les escrocs, on ferme mon compte au lieu de les empêcher de voler". "Quand je suis parti en guerre et que j'ai dévoilé leur système, ils ont commencé à signaler mes comptes dans tous les sens. Je les ai ciblés, c'est vrai, mais pour les arnaques manifestes qu'ils pratiquent. C'est pas possible d'être autant des diables", continue le Duc de Boulogne, avant d'attaquer les candidats : "Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire la promotion de la culture du vide, de la débilité, et de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent des citoyens".

"Tu veux détrôner le Duc ? Tu vas te la prendre..."

Booba ne compte pas lâcher l'affaire et compte bien éteindre ceux qui l'ont attaqué. "Ils ont voulu me détruire, notamment Magali Berdah, en signalant massivement mes comptes pour les faire fermer, mais c'est moi qui vais les détruire. 'Judiciairement', j'entends" déclare l'interprète de Validé, avant d'insister : "Honnêtement, il faut que leur monde totalement fake tombe. Voilà, c'est tout. Leur délire là, le drop-shipping, c'est révoltant".

Booba termine les candidats

"Ça ne peut pas être un modèle pour la jeunesse d'être débiles, refaits et moches à ce point" attaque le rappeur, avant de continuer : "C'est répugnant, je les déteste. Ils ne font aucun effort, ils n'apportent rien, ils n'ont aucun talent".

"Ça ne me fait pas rire de les voir à la télé dans des émissions minables, ne sachant même pas parler français correctement. Il faut arrêter de promouvoir la connerie", sagace ensuite celui qui s'est fait clasher par Gims.

B2O est déterminé et compte bien que justice soit faite ! "Cette histoire ce n'est pas un clash, c'est une demande de justice. Et quand ce sera fini, j'apporterai des oranges à Magali Berdah", conclut-il, espérant donc que la boss de Shauna Events finira en prison.