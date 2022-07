Booba VS Magali Berdah : sextape, religion... le clash qui part vraiment trop loin

"Comment mettre en lumière une vidéo sans se mouiller ! Juste encore et encore pour humilier ! Quelle honte ! Tu es père, j'ai des enfants, tout comme toi, tu penses une seule seconde à ce que tu fais !" a répondu la chroniqueuse de TPMP, avant d'ajouter : "Depuis 2 heures, le rappeur Booba tweete au sujet d'une vidéo sextape qu'il m'a attribuée, évidemment mensongèrement. Son tweet a été retweeté des milliers de fois en seulement 2 heures. (...) Mes enfants, Stéphane, ma famille, mes amies ont donc reçu cette vidéo et ce soir c'est pour eux que je m'exprime ainsi".

"Je me sens tellement salie !"

Elle a ensuite affirmé que ce n'était pas elle sur la vidéo qui tourne et qu'elle allait de nouveau porter plainte. "Jamais je n'aurais imaginé à 40 ans devoir me justifier publiquement d'une sextape qui ne m'appartient même pas. Quelle honte ! Je me sens tellement salie ! Il n'y a donc plus de limites ! (...) Mes équipes ont identifié la vidéo pornographique et l'actrice représentée sur cette vidéo. Je tiens à disposition de la presse la vidéo en question pour en faire preuve et pour dénoncer encore le comportement inhumain que me fait subir cet individu et sa meute depuis 2 mois. Booba croit que c'est un jeu, mais je ne joue pas. Il répondra de ses actes devant la justice, tout comme les personnes qui relayent cette sextape en me l'attribuant".