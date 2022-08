Magali Berdah : victime de harcèlement suite à sa guerre avec Booba, elle balance des messages terrifiants

Depuis plusieurs mois, Booba est en guerre contre Magali Berdah et les influenceurs. Ce vendredi 29 juillet 2022, le Duc de Boulogne a de nouveau clashé la boss de Shauna Events dans une interview accordée à Libération. Leur clash devrait même se poursuivre devant les tribunaux puisque Magali a porté plainte contre le rappeur et B2O a contre-attaqué.

Mais leur embrouille sur les réseaux sociaux a également de lourdes conséquences puisque Magali Berdah affirme être victime de harcèlement de la part des fans de l'artiste. "En deux mois 1/2. 69687 menaces et insultes reçues, soit 795 par jour, soit 33 par heure, ce qui fait un message toutes les deux minutes !!!" écrit-elle en légende d'une vidéo postée ce dimanche 31 juillet sur son compte Instagram.

Des messages ignobles

Dedans, Magali dévoile quelques-uns des nombreux messages terrifiants dont elle est la cible : "Laisse-moi te pisser dans la bouche, faire couler votre sang et prendre tout ce que vous avez", "Famille de voleurs, vous allez y passer race de sal*pes", "Je te viole tes filles, tes petites nièces, ta petite cousine, toutes je vous b**se", "On viendra t'égorger chez toi sale p***", "On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites", "Par pitié, fous-toi en l'air, tu rendras service à tout le monde", "Fais attention quand tu sors de ton bureau d'escroc et que tu rentres chez toi."... Des insultes et menaces ignobles qu'elle assure recevoir tous les jours.