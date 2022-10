SONDAGE Star Academy 2022 : quel candidat sera éliminé ? Quatre garçons en danger !

Les nominations sont tombées à la Star Academy 2022 ! C'était le retour de l'émission culte sur TF1, le 15 octobre dernier. Et cette saison 10 de la Star Ac est pleine de surprises. Au début, 13 élèves sont entrés dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys. Ils ne sont plus que 12 depuis l'élimination d'Amisse la semaine dernière.

Mais 4 candidats n'ont pas convaincu les profs lors des évaluations. Alors quels candidats sont en danger ? Et lequel d'entre eux doit quitter le château ? Donne-nous ton avis dans notre sondage !

Les 4 nommés sont...

Dans la quotidienne de la Star Academy diffusée ce mercredi 26 octobre 2022 sur TF1, Michael Goldman, le directeur, a annoncé les noms des nommés en direct. Ce sont Cenzo, Julien, Stan et Ahcène qui sont nommés. A noter que Julien et Ahcène ont déjà été nommés la semaine dernière et connaissent donc cette pression, cette peur de quitter l'aventure.