Star Academy, les estimations : qui sera éliminé entre Julien, Amisse et Achène ? Une tendance claire se dessine !

Le retour de la Star Academy fait partie des moments forts à la télé française. Nikos Aliagas anime de nouveau l'émission culte, et 13 candidats ont intégré l'aventure dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys. Après un premier prime très suivi samedi dernier, les élèves se préparent pour le deuxième prime qui sera ce samedi 22 octobre 2022 sur TF1. Pour l'occasion, les stars Lewis Capaldi, Amir, Adé, Juliette Armanet et Julien Clerc (qu'une candidate de la Star Ac ne connaissait pas) viendront chanter sur le plateau.

Mais un premier candidat ou une première candidate va déjà quitter Star Academy 2022, et non ce n'est pas Léa qui gonfle les internautes car elle n'a pas été nommée. En effet, les premières évaluations se sont déroulées ce mercredi 19 octobre dans la quotidienne. Et il y a 3 académiciens qui n'ont pas réussi à convaincre le jury. Michael Goldman, le directeur du château (et fils de Jean-Jacques Goldman) a annoncé : "On y va, les nommés de la semaine sont : Amisse, Ahcène et Julien".

Star Academy : qui sera éliminé entre Amisse, Ahcène et Julien ? Les premières estimations

Amisse, Ahcène et Julien sont donc les nommés de cette semaine. Mais qui sera éliminé entre Amisse, Ahcène et Julien ? Voilà les premières estimations votes ! Selon le site starac-estimations.fr : Julien aurait 48% des voix, Ahcène aurait 27% des voix et Amisse aurait 25% des voix. Ce serait donc Amisse qui devrait être éliminée de la Star Academy 2022 si les votes de samedi soir sont les mêmes.

Selon notre sondage sur PRBK, Amisse devrait bien être éliminée

Une tendance confirmée sur PRBK. Eh oui, selon notre sondage "Quel candidat doit être le premier éliminé ?", c'est bien Amisse qui semble le plus en danger. Elle récolte 58% des voix contre elle. Quant à Julien et Ahcène, ils arrivent à égalité avec 21% des voix chacun contre eux, ce qui voudrait dire qu'ils seraient sauvés.

Reste à savoir si les internautes qui ont voté sur internet voteront bel et bien durant le deuxième prime de la Star Academy en direct sur TF1. Pour l'instant, il s'agit seulement d'estimations.