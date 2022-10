Star Academy, les estimations : qui sera éliminé entre Julien, Ahcène, Cenzo et Stanislas ?

Star Academy 2022 est de retour ce samedi 29 octobre 2022 sur TF1, pour un troisième prime très attendu. Il y aura un orchestre philharmonique dirigé par Matthieu Gonet. Et des stars sont attendues sur le plateau : Véronique Sanson, Keen'V, GIMS, Tom Grégory, Hyphen Hyphen et Zaz.

L'émission animée par Nikos Aliagas, avec Karima Charni qui recueille les réactions des candidat(e)s dans le bus, a déjà eu une élimination. C'est Amisse qui a quitté la Star Ac, les académiciens ne sont donc plus que 12 dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys.

Et dans la quotidienne mercredi dernier, Michael Goldman, le directeur du château (et fils de Jean-Jacques Goldman) a annoncé les nommés de cette semaine. Ce sont Julien, Ahcène, Cenzo et Stanislas qui sont en ballotage suite aux évaluations. Deux candidats seront sauvés et deux candidats seront éliminés.

Star Academy : qui sera éliminé entre Julien, Ahcène, Cenzo et Stanislas ? Les premières estimations

Julien, Ahcène, Cenzo et Stanislas sont donc en danger cette semaine. Mais qui sera éliminé entre les 4 nommés ? Voilà les estimations des votes ! Selon le site starac-estimations.fr, Julien récolterait 48% des voix, Stanislas obtiendrait 36% des voix, Cenzo aurait 9% des voix et Ahcène aurait 7% des voix. Avec le moins de votes en ligne, ce seraient donc Cenzo et Ahcène qui devraient être éliminés, si les votes de ce samedi soir restent les mêmes.

Selon notre sondage sur PRBK, Ahcène et Cenzo devraient bien être éliminés

Une tendance confirmée sur PRBK. Selon notre sondage sur quel candidat doit-être éliminé, les internautes ont en effet voté de façon similaire. Ils ont voté contre Ahcène à 34%, contre Cenzo à 31%, contre Julien à 27% et contre Stan à 8%. La seule différence, c'est que les votes semblent plus serrés que prévu entre Ahcène, Cenzo et Julien, mais Ahcène et Cenzo seraient quand même les deux académiciens éliminés.