Star Academy 2022 : les salaires des profs et du directeur révélés ? Il y a de sacrées différences !

La Star Academy 2022 cartonne depuis ses débuts sur TF1 le samedi 15 octobre dernier. Les élèves ont rapidement pris conscience qu'ils n'étaient pas en vacances et la compétition a démarré très fort ! Dès les premiers jours, Léa a d'ailleurs failli abandonner et quitter le château. Elle a finalement changé d'avis et a brillé lors des évaluations. C'est finalement Amisse qui a été éliminée dès le deuxième prime après avoir été nommée face à Ahcène et Julien, le chouchou du public qui s'est un peu trop lâché face à ses camarades.

Combien touchent le directeur et les professeurs ?

Pour encadrer toute cette petite bande, TF1 a recruté un tout nouveau corps professoral, emmené par le nouveau directeur Michael Goldman. Ce vendredi 28 octobre 2022, Public a dévoilé les salaires que toucheraient le fils de Jean-Jacques Goldman et tous les profs. Et on peut dire qu'il y a de sacrés écarts !

D'après le magazine, le directeur toucherait 30 000 euros, soit 5000 euros par semaine. En deuxième position, on retrouverait Yanis Marshall, le prof de danse, avec 18 000 euros pour la saison. Adeline Toniutti, la professeure de chant, Laure Balon, qui enseigne l'expression scénique, et Lucie Bernardoni, la répétitrice qui a poussé un énorme coup de gueule, toucheraient, elles, une somme proche des 6 000 euros. Marlène Schaff, l'autre répétitrice, aurait un salaire de 4 800 euros, tandis que le prof de théâtre, Pierre de Brauer, serait celui qui toucherait le moins avec 3 600 euros.

Des chiffres loin d'être officiels donc mais vu le carton de l'émission, si une deuxième saison a lieu, on imagine que ces supposées sommes pourraient encore augmenter !