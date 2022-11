"J'ai une dignité" : Julien (Star Academy) refuse de mettre des talons pour un cours de danse et fait polémique

Au début de l'aventure, Julien avait partagé un baiser avec Chris et le candidat s'est récemment confié sur cette séquence et confié qu'il n'y avait "pas de rapprochement" avec Chris. "Ce n'était que l'effet de l'alcool et de la fête. On n'était pas bourrés mais on déconnait. Je suis très ouvert, je n'ai aucun tabou et lui non plus ! On a trouvé ça rigolo." a-t-il confié à TVMagazine.