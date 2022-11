Star Academy 2022 : Carla pistonnée ? Yanis Marshall réagit enfin face aux accusations

Samedi 5 novembre 2022, lors du dernier prime de Star Academy 2022 sur TF1, Carla et Paola ont été éliminées. Mais avant de quitter le château de Dammarie-les-Lys, Carla avait été accusée d'être pistonnée et privilégiée, parce qu'elle connaitrait Yanis Marshall (qui avait notamment commenté un de ses posts Insta en 2021) et avait reçu le soutien d'un danseur qui est dans la troupe du prof de la Star Ac.

Yanis Marshall, le professeur de danse de Star Academy 2022 et successeur de Kamel Ouali, a répondu aux rumeurs de favoritisme et de magouilles. Il est sorti du silence dans les pages de Télé 7 Jours, où il a confirmé la connaître mais a démenti le piston : "D'abord, la danse, le chant, le théâtre, c'est un tout petit monde. Ensuite, je viens de la région PACA (Provence Alpes Côte-d'Azur, ndlr), et j'en connais quasiment toutes les écoles de danse, comme le Centre Jamel-Nabili, où j'ai donné des cours, plus jeune. Je me rappelle y avoir vu Carla, qui était alors une petite fille de 6-7 ans".

"Elle avait assisté à l'un de mes cours"

Yanis Marshall qui a pourri les élèves récemment a aussi expliqué avoir eu Carla dans ses cours. "Plus tard, à Paris, elle avait assisté à l'un de mes cours comme des centaines d'autres passionnés de danse" a-t-il détaillé, "Pour autant, je n'ai pas participé au casting de la Star Academy et n'ai découvert les élèves que la veille du premier prime". Carla n'a donc pas été pistonnée pour intégrer le casting de Star Academy 2022 et n'était donc pas favorisée dans les évaluations.