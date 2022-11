Star Academy, les estimations : qui sera éliminé entre Léa/Tiana et Carla/Paola ?

Déjà le 4ème prime pour Star Academy 2022 et les départs s'enchaînent. Après l'élimination d'Amisse puis celles d'Ahcène et Cenzo, ce sont deux filles qui vont quitter le château de Dammarie-lès-Lys. Cette semaine, les candidats encore en course étaient répartis en duos pour les évaluations. Michael Goldman, le directeur, a annoncé aux académiciens que leurs destins sont liés. Les élèves ne vont donc pas sauver l'un des leur : le duo qui aura remporté le moins de vote de la part des téléspectateurs sera définitivement éliminé. Deux duo féminins sont en danger : Léa & Tiana et Carla & Paola.

La benjamine du concours a été associée avec l'une des candidates qui énerve le plus le web. Mais ça ne veut pas dire que Carla et Paola sont avantagées : récemment, d'anciennes images ont refait surface, laissant penser que la danseuse est favorisée et qu'elle connaissait déjà Yanis Marshall avant l'émission. Encore une accusation de piston pour une saison qui n'en manque pas...

Léa & Tiana ou Carla & Paola ? Les premières estimations

Alors qui restera au château et qui va partir ? Les votes sont pour l'instant très serrés dans les estimations. Sur le site de starac-estimations qui a demandé aux internautes de voter pour le duo qui doit rester, Carla et Paola obtiennent 46% des votes contre 54% pour Léa et Tiana. Elles n'ont donc qu'une toute petite marge d'avance !

Le duo éliminé selon notre sondage

Et la tendance des votes s'inverse dans notre sondage PRBK. Mais le résultat est tout aussi rapproché. Selon les résultats de notre sondage dans lequel on vous a demandé quel duo doit partir, Léa et Tiana seraient éliminées avec 52% des voix contre 48% pour Carla et Paola. Bref, c'est le vote le plus serré depuis le début de l'aventure ! Alors, quel duo sera éliminé ? Rendez-vous sur TF1 pour le savoir.