SONDAGE Star Academy 2022 : quel duo doit être éliminé ? Deux filles seront forcément éliminées !

Les miracles existent. La preuve, Julien n'est pas nommé cette semaine dans Star Academy 2022 ! Après deux nominations de suite, le chouchou du public a réussi son évaluation en compagnie d'Anisha, après s'être fait violemment tacler par Laure Balon. Car oui, cette semaine, il y a un twist : le directeur Michael Goldman a annoncé une semaine spéciale dans laquelle les destins des candidats sont liés. C'est donc en duo qu'ils ont dû défendre leur place et voici les groupes formés : Anisha/Julien, Carla/Paola, Enola/Louis, Chris/Stan et Léa/Tiana.

Deux duos féminins nommés

Après les départs de Cenzo et Ahcène samedi dernier et celui d'Amisse, ce sont deux filles qui vont quitter la Star Academy 2022 ce samedi 5 novembre, à l'issue du quatrième prime. Eh oui, ce sont deux duos féminins qui ont été nommés comme l'annoncé Michael Goldman en direct, à savoir Léa/Tiana et Carla/Paola. La candidate la plus détestée de l'aventure va-t-elle entraîner la benjamine dans sa chute ? Donnez-nous votre avis sur le duo qui doit être éliminé de Star Academy dans notre sondage ci-dessous :