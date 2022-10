Star Academy 2022 : les élèves informés de ce qui se passe à l'extérieur, la prod prend une décision radicale

En seulement deux semaines de diffusion, Star Academy 2022 a déjà autant fait parler d'elle pour le talent de ses candidats que pour des polémiques. Entre certains participants qui auraient été pistonnés, des candidats au comportement parfois limite ou encore un live censuré suite à la venue (et les propos ?) de Jean-Pascal, la nouvelle édition de l'émission nous réserve régulièrement des surprises.

Les ex-Star Academiciens ne reviendront pas au château

Et en parlant de Jean-Pascal, alors que cet ex-élève emblématique de la Star Academy était récemment invité au château de Dammarie-les-Lys en compagnie de Mario Barravecchia, Patrice Maktav et Carine Haddadou (autres candidats phare de la première saison), afin de partager leurs expériences et livrer quelques conseils à la nouvelle génération, cette expérience restera unique et ne se reproduira plus.

Là où les producteurs avaient au préalable pour objectif d'organiser chaque dimanche une rencontre entre les chanteurs de l'édition 2022 et les précédents participants pour les aider dans leur parcours, ils ont finalement décidé de mettre un terme à ce concept. C'est en tout cas ce que vient de confier Francesca Antoniotti (Star Academy 4) au micro de TPMP People ce samedi 29 octobre.

Initialement invitée au côté de Sofiane Tadjine ce dimanche 30 octobre, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a en réalité été décommandée au tout dernier moment, "J'ai reçu un petit coup de fil ce matin, très, très sympa de la Star Academy. Je me suis dit 'Ah cool, sympa, peut-être qu'on va me faire chanter'. (...) Et on me dit non 'alors, en fait, désolé Francesca mais tu ne pourras pas venir." Une décision qui l'a logiquement surprise, mais qui n'aurait rien de personnel.

La grosse peur des producteurs

"On annule tous les dimanches avec les Star Académiciens" lui aurait-on effectivement expliqué. Francesca Antoniotti l'a ensuite ajouté, deux raisons principales à ce choix auraient été avancées. La première ? "Les élèves sont fatigués [après le prime]". La seconde ? "Il y a eu des fuites". Oui, tandis que les candidats sont censés être isolés du reste du monde, la première session de rencontres aurait permis à Léa, Julien & cie d'avoir quelques retours de l'extérieur ce qui, fatalement, a déjà pu influencer leur façon d'agir à l'écran.

Or, à une époque où la télé-réalité a nourri toute une génération, les producteurs ne souhaitent pas perdre le naturel des candidats et transformer le concept de Star Academy en une vulgaire émission de la TNT uniquement pensée pour fournir de nouveaux clients à Magali Berdah. Dommage pour les souvenirs et la nostalgie, mais une bonne chose pour la crédibilité du programme.

A noter tout de même que la faute n'en revient pas aux anciens. Selon Mario, qui était également présent sur le plateau de TPMP People ce week-end, lui et ses ex-camarades n'avaient pas été briefés sur ce qu'ils pouvaient dire / faire ou non auprès des candidats lors de l'unique session de partage. C'est donc pour cela qu'il y a eu autant de fuite.