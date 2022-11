SONDAGE Star Academy 2022 : quels candidats seront éliminés avant la finale ? Le prime de tous les dangers

Ils étaient 13, ils ne sont plus que 6 au château de Dammarie-lès-Lys. Après les éliminations de Stan et Julien qui s'est retrouvé face à des accusations de racisme, Anisha, Chris, Enola, Léa, Louis et Tiana ont fait face à une nouvelle semaine de cours et de répétitions. Lors des évaluations diffusées dans la quotidienne de ce mercredi 16 novembre 2022, les élèves de la Star Academy ont eu quartier libre et certains ont plus touché les profs que d'autres.

Le qualifié pour la finale est...

L'enjeu était de taille cette semaine puisque le meilleur gagnait un beau cadeau : son ticket pour la finale. Et cet honneur revient à... Louis ! Numéro 1 du classement la semaine dernière, il a réussi à voler la place en finale aux deux favorites des internautes, Enola et Anisha. Louis disputera donc la grande finale qui aura lieu le samedi 26 novembre à partir de 22h (pour cause de Coupe du monde) sur TF1. Michael Goldman a d'ailleurs précisé que deux autres élèves ont failli le battre : Enola et Tiana.

Qui doit quitter Star Academy ?

Vous l'aurez compris, tous les autres candidats sont donc nommés et en danger cette semaine. Qui d'Anisha, Chris, Enola, Léa ou Tiana voulez-vous absolument voir quitter la Star Academy aux portes de la finale ? Votez dans notre sondage ci-dessous en choisissant le candidat que vous voulez le plus voir partir lors du prime.