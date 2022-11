"C*nnard", "petite sal*pe"... Matthieu Delormeau profite d'une séquence pour insulter Cyril Hanouna en direct dans TPMP

Dans TPMP sur C8, ce mercredi 8 novembre 2022, Cyril Hanouna a annoncé le 20 minutes médias. "Il y a 4 chroniqueurs qui savent ce que c'est. Castaldi, il a pas ouvert la bouche" a-t-il lâché, avant que Benjamin Castaldi lui rétorque : "Qu'est-ce que tu vas faire ?". Matthieu Delormeau a alors glissé en riant : "Te péter l'autre genou". Et le public a répété alors plusieurs fois : "La bagarre".

Sauf que Cyril Hanouna a assuré : "Il sait très bien qu'il vient de faire une erreur. Il va regretter tout seul". et Benjamin Castaldi, qui a récemment révélé avoir été offert à une femme par son mari en échange de 100 000€, a effectivement présenté ses excuses à "Baba". "Je vous prie de m'excuser chef" a déclaré le chroniqueur. L'animateur de TPMP lui a répondu : "T'as le droit et j'ai promis : Castaldi, il peut tout me faire, jamais je ne lèverai la main sur Castaldi, jamais. C'est un ami".

Matthieu Delormeau en profite pour insulter Cyril Hanouna en direct dans TPMP

Matthieu Delormeau, qui s'était clashé avec Jean-Pascal dans TPMP récemment, a voulu savoir : "Nous aussi on peut ?". "Toi non" a indiqué Benjamin Castaldi, et Cyril Hanouna a confirmé : "Je vous défonce la gueule". "Non je ne lève la main sur personne, la violence ne résout jamais rien" a ensuite corrigé le présentateur.

Du coup, Matthieu Delormeau a insulté Cyril Hanouna en direct de TPMP pour voir s'il arrivait à se contrôler : "C*nnard. Bâtard. Alors petite sal*pe". Même si Cyril Hanouna grimace, il a fini par dire : "Il peut me traiter je ne fais rien". Et Matthieu Delormeau avoue : "Même moi j'ai chaud en faisant ça".