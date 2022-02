Zendaya : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'actrice

Après la sortie de Spider-Man : No Way Home au cinéma, les fans de l'homme araignée peuvent retrouver Peter Parker et ses amis ce dimanche 13 février sur TF1 avec la diffusion de Spider-Man : Far From Home, 2ème volet de la franchise avec Tom Holland. Un film dans lequel on retrouve aussi Zendaya. Mais connaissez-vous l'actrice révélée dans Shake it Up ? Voici 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur elle.

3. Le métier qu'elle aurait fait si elle n'avait pas été actrice Même si elle adore sa carrière d'actrice, Zendaya avait un plan au cas où son rêve de percer dans la comédie ne fonctionnerait pas : elle voulait être prof. Une idée pas si originale puisque ses deux parents sont professeurs. Dans notre interro surprise avec Tom Holland et Zendaya (à voir dans notre diaporama), l'acteur n'avait d'ailleurs pas hésité à imaginer sa partenaire à l'école avec des élèves. 4. Elle a été mannequin avant Shake it Up Si on retient souvent Shake It Up comme son premier rôle, ce n'était pas le premier job de Zendaya. Avant cela, elle a aussi été mannequin ! Elle a notamment posé pour les marques Macy's, Old Navy, a participé à une publicité pour des jouets iCarly et a même dansé dans une pub pour Sears avec Selena Gomez ! La preuve :

Zendaya dans une publicité pour la marque Sears