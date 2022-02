Euphoria saison 2 : une série qui fait l'apologie de la drogue ? Zendaya répond aux critiques

S'il y a bien une série à ne pas louper en ce moment, c'est Euphoria. Après des mois (et des mois) d'attente, le show qui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique à Zendaya est de retour pour une saison 2 toujours aussi percutante. Dans le show, la chérie de Tom Holland incarne une ado accro à la drogue.

Euphoria accusée de faire l'apologie de la drogue

Même si elle traite de sujets importants chez les ados d'aujourd'hui, Euphoria ne fait pas l'unanimité partout. La preuve, récemment, c'est la DARE (Drug Abuse Resistance Education, un programme qui vise à informer et à lutter contre les drogues ou encore la violence chez les jeunes) qui a critiqué la série et sa représentation des addictions. "Euphoria choisit de glorifier de façon peu judicieuse et de représenter d'une mauvaise manière l'utilisation de drogue chez des lycéens ainsi que l'addiction, le sexe, la violence et d'autres comportements destructeurs, les faisant passer pour des choses communes et répandues dans le monde d'aujourd'hui" peut-on lire dans un communiqué publié par TMZ.

Zendaya répond

Des accusations auxquelles Zendaya, l'héroïne de la série, a répondu à travers une interview donnée à Entertainment Weekly, sans pour autant citer ces accusations en particulier. L'actrice vue récemment dans Spider-Man : No Way Home au cinéma a confié que le but de la série était, en partie, de soutenir ceux qui peuvent avoir besoin d'aide pour s'en sortir. "Notre série n'est pas un conte moralisateur pour apprendre aux gens comment vivre leurs vies ou ce qu'ils devraient faire" a confié la star qui ajoute : "Ce que représente Euphoria (...), c'est, avec un peu de chance, d'aider les gens à se sentir un peu moins seuls face à leurs expériences et leur douleur. Et peut être leur dire qu'ils ne sont pas seuls à traverser ça".