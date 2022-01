Euphoria saison 2 : une adolescente meurt en voulant imiter le personnage de Zendaya

Quelques jours après son retour sur HBO aux USA et OCS en France avec sa saison 2, la série Euphoria se retrouve malgré elle au centre d'une terrible tragédie. En cause ? Une fan de 16 ans vient de perdre la vie et une autre de 14 ans a été hospitalisée après avoir vraisemblablement tenté de se glisser dans la peau des personnages.

L'héroïne de Zendaya imitée par deux fans

Selon les informations de France 3, c'est dans la commune de Tonneins en Lot-et-Garonne (France) que le drame s'est produit dans la soirée du vendredi 21 janvier 2022. A la suite d'un dîner familial, les deux filles - qui étaient cousines, seraient montées dans la chambre de la plus jeune et auraient décidé, sur proposition de l'aînée, d'imiter l'héroïne incarnée par Zendaya.

Or, dans cette fiction américaine qui dépeint, entre autres choses, une adolescence en proie à différentes addictions et excès, Zendaya - récemment récompensée d'un Emmy Award pour son rôle, incarne une lycéenne victime d'une dépendance à la drogue. Une situation qui n'est jamais romantisée / glamourisée à l'écran mais qui, il est vrai, donne souvent lieu à des séquences très fortes.

Tragédie familiale avec un décès et une hospitalisation

Aussi, afin de toucher le même état d'euphorie que peut parfois atteindre l'héroïne de la fiction et ainsi oublier les drames autour d'elles (le père de la plus jeune est récemment décédé des suites d'une maladie), les deux cousines auraient alors récupéré les nombreux médicaments présents dans la maison afin de les avaler en "quantité importante".

Un acte dangereux qui n'est malheureusement pas resté sans conséquences puisque l'adolescente de 16 ans, retrouvée inconsciente dans la chambre seulement le lendemain matin, est finalement décédée le dimanche 23 janvier à l'hôpital de Bordeaux dans lequel elle venait d'être transférée, tandis que l'adolescente de 14 ans - dont l'état n'était pas jugé aussi préoccupant, a finalement pu être sauvée de cette intoxication à l'hôpital de Marmande.

Pour l'heure, si France 3 assure que la série a bel et bien servi d'exemple, le parquet d'Agen, chargé de l'enquête, n'a encore rien confirmé.

On ne le répètera jamais assez : Euphoria est une oeuvre de fiction et tout ce qui est présenté à l'écran n'est pas à prendre pour exemple. De même, en cas de problème d'addiction, n'hésitez pas à contacter Drogues info service au 0 800 23 13 13 (8h à 2h, 7 jours sur 7). Appel anonyme et gratuit.