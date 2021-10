You saison 3 : deux stars de la série seraient en couple dans la vie

La saison 3 de You s'est mal terminée pour Love (retrouvez notre résumé de la fin et la réaction de l'actrice au final) mais, dans la vie, le tournage pourrait bien avoir été bénéfique pour Victoria Pedretti. Si Penn Badgley est marié et papa, l'interprète de Love est plutôt discrète sur sa vie amoureuse. Mais il se murmure que c'est dans les bras de Dylan Arnold qu'elle aurait trouvé l'amour.

Victoria Pedretti et Dylan Arnold en couple ?

Alors qu'ils jouaient un couple controversé dans You, Victoria Pedretti et Dylan Arnold pourraient bien avoir réellement craqué l'un pour l'autre dans la vie. Un couple pas si improbable que ça : si, dans la série, Love est censée être beaucoup plus âgée que Theo, Dylan Arnold a en réalité un an de plus de Victoria Pedretti. En tout cas, des rumeurs de couple ont commencé à circuler depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Instagram Deuxmoi, connu pour ses scoops sur les vies des stars.

Plusieurs versions s'opposent

Pour l'instant, aucune photo d'un possible rapprochement n'a fuité. Et d'ailleurs, plusieurs versions s'opposent : certains affirment que les deux acteurs sont bien en couple et expliquent les avoir vus ensemble lors d'un déjeuner dans la région de New York il y a quelques semaines (donc bien en dehors du tournage de la série). Mais d'autres témoins ont aussi expliqué à Deuxmoi que les deux acteurs ne seraient pas officiellement en couple... pour le moment. "Elle vient récemment de se séparer de son petit ami avec qui elle était depuis longtemps. Elle veut prendre du temps pour elle" a précisé un anonyme.

Bref, c'est un peu le flou. Et ne comptez pas sur Dylan Arnold et Victoria Pedretti pour en dire plus : les deux acteurs sont très discrets sur leur vie amoureuse. Il faudra donc attendre pour savoir s'ils sont bien en couple... ou pas !