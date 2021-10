You saison 3 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur les épisodes

On l'attendait depuis un moment et elle n'a pas déçu : la saison 3 de You - 100% mortelle et WTF par moments - a été mise en ligne le vendredi 15 octobre. Une suite dans laquelle Joe Goldberg (Penn Badgley) est plus redoutable que jamais. La série est déjà renouvelée pour une saison 4 sur Netflix (découvrez les premières infos sur la suite de You) mais vous ne savez certainement pas tout sur ces nouveaux épisodes.

1. Dylan Arnold (Theo) est plus âgé que Victoria Pedretti (Love)

Dans la saison 3 de You, Love a une aventure avec Theo, le fils de son voisin Matthew Engler (Scott Speedman). Une relation un peu controversée puisqu'elle est mariée et maman et que lui n'est censé avoir que 19/20 ans. Sauf qu'en réalité, la différence d'âge entre les deux acteurs est beaucoup plus minime qu'on ne peut le penser. Et surprise, c'est même en fait Dylan Arnold qui est plus âgé que Victoria Pedretti : l'acteur vu dans After est né en 1994 et a 27 ans alors que l'actrice révélée dans The Haunting of Hill House est née en 1995 et a donc 26 ans. Eh oui !