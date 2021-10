You saison 3 : qui est Mark Blum à qui l'épisode 1 rend hommage ?

C'est reparti pour de folles aventures. Après avoir été retardée à cause de la pandémie de Covid-19, la saison 3 de You est enfin disponible et autant te dire qu'on est toujours aussi accros aux aventures de Joe et Love (découvre notre avis sur la saison 3 de You sans spoiler). Cette suite est toujours aussi rythmée et fait quelques clins d'oeils au passé. Mais elle rend aussi hommage à Mark Blum : à la fin de l'épisode 1, on peut voir un panneau où l'on peut lire "A la mémoire de Mark Blum". Mais qui est-il ?

Mark Blum jouait dans You et est mort de la Covid-19

Mark Blum était en fait un acteur de You : il incarnait Mr Mooney, le patron de la librairie qui a tout appris à Joe (Penn Badgley). Un personnage très influent dans l'histoire de Joe et de son passé. Mark Blum a incarné ce rôle dans quatre épisodes de la saison 1 et était présent via des flashbacks dans la saison 2 de la série. Victime d'un malaise, il terminait dans un état végétatif, Joe n'ayant pas pu le secourir car il était trop occupé à tuer Candace à ce moment-là.