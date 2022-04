Will Smith et Jada Pinkett Smith : bientôt le divorce après la gifle ?

L'année 2022 de Will Smith ne commence pas très bien. Si l'acteur a remporté son premier Oscar pour le film La Méthode Williams, c'est pout tout autre chose qu'il a fait parler lors de la célèbre cérémonie. Durant le show, il est monté sur scène et a giflé Chris Rock qui faisait une blague sur la coupe de sa femme, due à une maladie. Une attaque qui a choqué les téléspectateurs et les stars présentes. Après ce geste, une enquête a été ouverte et Will Smith a été banni de la cérémonie pendant 10 ans. Mais ce moment pourrait lui coûter bien plus cher dans sa vie perso.

Will Smith et Jada Pinkett Smith, bientôt le divorce ?

Selon le magazine Heat, rien ne va plus entre Will Smith et sa femme qui a récemment évoqué ses réticences concernant leur mariage. Mariés depuis 1997, les deux acteurs ont traversé plusieurs passes difficiles avec des infidélités mais cette fois, le divorce serait proche. Le magazine britannique dévoile que Will Smith et Jada Pinkett Smith seraient en froid depuis la gifle des Oscars. "La tension est palpable entre eux (...) Ils se parlent à peine en ce moment" aurait confié une source qui souhaite rester anonyme. Des infos à prendre évidemment avec des pincettes.

Pour l'instant, le couple ne s'est pas exprimé sur ces rumeurs de séparation. Mais Jada Pinkett Smith pourrait prochainement évoquer l'affaire de la gifle et ses conséquences : elle anime le talk show Red Table Talk sur Facebook et la nouvelle saison vient d'être lancée. Avant le premier épisode, un message expliquait que "la famille Smith était focalisée sur la guérison" suite à l'affaire des Oscars. "Certaines découvertes à ce sujet seront partagées en temps voulu" pouvait-on aussi lire. De quoi laisser penser qu'une réaction officielle ne devrait plus tarder... Si Will Smith a présenté officiellement ses excuses, Jada Pinkett Smith, elle, ne s'est pas exprimée publiquement depuis la cérémonie.