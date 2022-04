Jada Pinkett Smith ne voulait pas se marier avec Will Smith : "J'ai descendu la p*tain d'allée en pleurant"

"Je ne me souviens pas de cela, de ton opposition au mariage", lui a répondu sa maman, avant que Jada Pinkett Smith ajoute : "J'étais tellement énervée, je ne voulais pas me marier, j'ai descendu la put*** d'allée en pleurant, je ne voulais pas me marier" Des révélations qui semblent choquer Willow et celui qui a démissionné de l'Académie des Oscars. "Je ne voulais vraiment pas me marier. C'est le seul jour dans ma vie où j'ai voulu autre chose qu'être mariée et avoir une famille" a-t-elle insisté. On n'aurait pas aimé être à la place de Will Smith ce jour là. Bonjour l'ambiance lors du retour à la maison...