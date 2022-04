Gifle de Will Smith : il démissionne de l'Académie des Oscars, quelles conséquences ?

Will Smith ne cesse de faire parler de lui depuis la cérémonie des Oscars qui a eu lieu le 27 mars 2022. Malheureusement, ce n'est pas sa récompense pour son rôle dans La méthode Williams qui a propulsé l'acteur à la une des actualités, mais sa gifle adressée à Chris Rock. En effet, après une blague de mauvais goût sur sa femme Jada Pinkett Smith, l'acteur s'est levé et a giflé violemment l'humoriste. Il s'est ensuite excusé lors de la remise de son prix. La scène a choqué beaucoup de monde et certains acteurs pensent qu'il aurait dû être arrêté par la police. C'est d'ailleurs Chris Rock lui même qui aurait empêché les autorités d'intervenir.

Will Smith démissionne de l'Académie des Oscars

Si une enquête a été ouverte, Will Smith a une nouvelle fois présenté ses excuses dans un communiqué relayé par le site Variety. "Mes actions lors de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j'ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis chers et de mes proches, tous ceux qui étaient dans le public ou chez eux. Je démissionne de mon poste de membre de l'Académie des arts et sciences du cinéma et j'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration estimera appropriées" a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "J'ai trahi la confiance de l'Académie. J'ai privé les autres nommés et lauréats de l'opportunité qui leur était offerte de célébrer et d'être célébré pour leur travail extraordinaire. J'ai le coeur brisé".

Quelles conséquences ?

David Rubin, Président de l'Académie a rapidement répondu au communiqué : "Nous avons reçu et accepté cette démission immédiate. Nous continuons à travailler sur nos procédures disciplinaires contre Mr. Smith pour violation des normes de conduite de l'Académie avant notre prochaine réunion du conseil d'administration prévue le 18 avril".

Selon Variety, cette démission signifie seulement que Will Smith ne pourra plus voter. Il pourra en revanche toujours être nommé et garder sa récompense.