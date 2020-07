Will Smith : Jada Pinkett Smith lui confirme sa liaison avec August Alsina !

Jada Pinkett Smith a-t-elle réellement trompé Will Smith avec le chanteur de 27 ans, August Alsina ? C'est la rumeur qui court sur la Toile depuis quelques semaines maintenant. Tout a commencé quand le rappeur a affirmé avoir eu une liaison avec la mère de Jaden et Willow Smith et avoir reçu la bénédiction de Willi Smith : "j'ai discuté avec Will Smith. Etant donné qu'ils sont passés de mari et femme à partenaires de vie comme ils ont pu en parler à plusieurs reprises, et sans impliquer le romantisme, il m'a donné sa bénédiction", a-t-il confié en interview avec Angela Yee pour The Breakfast Club.

Jada Pinkett dévoile la vérité sur sa relation avec August Alsina

Will Smith et Jada Pinkett Smith ont préféré ne pas réagir tout de suite à ces propos. Ils ont attendu un peu pour régler leurs comptes comme il se doit : l'ex-star de Men In Black a décidé de s'inviter dans l'émission de sa femme, Red Table Talk, pour dévoiler publiquement la vérité sur cette histoire. "Aucun média nous a demandé notre version ou notre démenti. Nous n'avons jamais rien dit. Venir à cette table est le moyen d'arrêter tout ça", a confié Will Smith.

Jada Pinkett Smith, âgé de 48 ans, a ensuite avoué avoir eu "une relation" avec August Alsina, mais à un moment où Will Smith et elle traversaient "une période compliquée" : "il y a 4 ans et demi environ, je suis devenue amie avec August et on a commencé à devenir de très bons amis. Tout a commencé quand il a eu besoin d'aide et que je voulais l'aider avec ses problèmes de santé (il a une maladie des yeux, il est aveugle de l'oeil gauche, ndlr). Il était très malade."

Will Smith a-t-il vraiment donné sa bénédiction ?

"Toi et moi nous étions dans une période compliquée", ajoute Jada Pinkett Smith avant que Will Smith balance : "j'en avais fini avec toi." "Nous avons rompu. Nous avons décidé de prendre des chemins différents pendant quelques temps", poursuivent les deux acteurs mariés depuis 1997.

Jada Pinkett Smith dément ensuite que Will Smith n'a pas donné sa permission à August Alsina : "Nous en avions terminés tous les deux. A ce moment-là, je me suis impliquée autrement dans la relation avec August. Ce que je veux clarifier après tout ce qui a été dit dans la presse, c'est que tu aurais donné ta bénédiction sauf que la seule à pouvoir donner la bénédiction, c'est moi. Qu'est-ce que August essaie de faire passer comme message ? Je vois qu'il a perçu ça comme une permission vu que nous étions séparés. Il voulait aussi clarifier le fait qu'il n'est pas un briseur de ménage."

Que s'est-il passé ensuite ? Pourquoi Jada Pinkett Smith s'est-elle remise avec Will Smith ? "On a tout fait pour s'éloigner l'un de l'autre, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible", avoue l'actrice. Tout est bien qui finit bien ! Les internautes, eux, sont assez mitigés après avoir vu la vidéo.