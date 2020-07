Will Smith : August Alsina confie avoir eu sa "bénédiction" pour sa liaison avec Jada Pinkett Smith

Mariés depuis plus de 20 ans, Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith forment l'un des couples phares américains. Pourtant, beaucoup de monde vient de tomber des nues en apprenant qu'ils seraient dans une relation libre. C'est le chanteur August Alsina qui l'a affirmé.

August Alsina affirme avoir eu une liaison sérieuse avec Jada Pinkett Smith

Dans une interview accordée à Angela Yee pour The Breakfast Club, le rappeur a assuré avoir eu une relation intime avec la maman de Jaden et Willow, qui est allée bien au-delà d'une simple liaison : "Je me suis totalement donné dans cette relation pendant des années de ma vie. J'ai vraiment et sincèrement profondément aimé, et j'ai une tonne d'amour pour elle. Je me suis dévoué à ça. Je me suis donné entièrement. A tel point que je peux mourir maintenant et être ok sachant que je me suis déjà donné entièrement à quelqu'un...".

"Will Smith m'a donné sa bénédiction"

Face aux critiques, le chanteur a avoué que Will Smith lui avait donné sa bénédiction, confirmant ainsi les rumeurs de couple libre que formeraient Will et Jada. "J'ai discuté avec Will Smith. Etant donné qu'ils sont passés de mari et femme à partenaires de vie comme ils ont pu en parler à plusieurs reprises, et sans impliquer le romantisme, il m'a donné sa bénédiction." De quoi surprendre les internautes, qui idéalisaient leur couple...