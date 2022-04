Gifle de Will Smith à Chris Rock : une première réaction de Jada Pinkett Smith fuite, et elle est très partagée

Depuis le 27 mars dernier, Will Smith fait la une de l'actualité suite à la gifle qu'il a adressé à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Après une blague de mauvais goût de l'humoriste sur sa femme, l'acteur s'est levé et l'a frappé pour défendre sa belle. Il s'est ensuite excusé lors de son discours après avoir remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams. Quelques jours plus tard, il a annoncé sa démission de l'Académie dans un communiqué.

Jada Pinkett Smith n'est pas en colère mais ne valide pas le geste

Pour le moment, Jada Pinkett Smith est restée muette sur le geste de son mari. Juste après l'action polémique, elle a publié un message sur Instagram sans aborder le sujet, mais en évoquant sa maladie. "C'est une saison de guérison. Et je suis là pour ça" avait-elle écrit. Récemment, un de ses proches s'est confié au magazine américain US Weekly et a donné la vision de l'actrice et productrice sur la gifle de celui qui pourrait être boycotté par Hollywood.

Un couple incassable

La source précise qu'elle "n'est pas en colère contre lui", mais qu'elle aurait préféré "qu'il ne s'en prenne pas physiquement à l'humoriste". "C'était dans le feu de l'action et c'est lui qui a réagi de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d'accord pour dire qu'il a surréagi" continue-t-elle.

Le proche affirme ensuite que le geste n'a "pas du tout affecté leur relation". "Ils restent ensemble contre vents et marées (...) Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble et c'est juste une autre bataille pour eux", ajoute le témoin. "Jada Pinkett Smith aime et adore absolument son époux. Ce couple incassable sera ensemble pour toujours" conclut-il.