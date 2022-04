Will Smith boycotté par Hollywood après sa gifle ? De nombreux films mis en pause

Malgré sa victoire à l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans le film La Méthode Williams cette année, la carrière de Will Smith pourrait malheureusement être freinée ces prochains mois. Cela ne vous a bien évidemment pas échappé, le comédien est aujourd'hui au centre d'une polémique à la suite de sa gifle infligée à Chris Rock, l'animateur de la cérémonie de récompenses, le 27 mars 2022. Mécontent d'une blague de ce dernier au sujet de la maladie de sa femme, le comédien était venu le rejoindre sur scène avant de lui asséner un coup.

Will Smith déjà boycotté par des studios à Hollywood ?

Et visiblement, le petit monde du cinéma aux USA semble moins facilement tolérer une claque en direct qu'une histoire d'agression sexuelle. Ainsi, là où les carrières de certaines personnalités ont longtemps été protégées ou le sont encore malgré de sombres histoires problématiques (Harvey Weinsten, Kevin Spacey, Roman Polanski, Casey Affleck, Woody Allen...), celle de Will Smith se heurte déjà à de premières sanctions. Ainsi, après avoir été contraint de démissionner de son poste de membre de l'Académie des arts et sciences du cinéma, ce sont certains de ses futurs projets qui sont aujourd'hui à l'arrêt.

C'est Variety qui a dévoilé l'information ce samedi 2 avril 2022, son nouveau projet en collaboration avec Netflix intitulé Fast and Loose a été mis en pause : "Une semaine avant la cérémonie des Oscars, le réalisateur David Leitch avait décidé de laisser sa place. Et après avoir commencé à lui chercher un successeur, Netflix a finalement mis Fast and Loose en standby à la suite des Oscars".

Pour l'heure, les dirigeants de Netflix - interrogés par Variety, n'ont pas souhaité réagir à ce volte-face. De fait, on ne sait pas encore si cette pause est pensée pour être temporaire afin de laisser la polémique passer ou si le projet pourrait être tout simplement annulé. De même, la plateforme n'a pas confirmé ou démenti l'hypothèse de poursuivre le développement de ce film en remplaçant Will Smith par un autre acteur. Un silence particulièrement inquiétant.

De nombreux projets en pause

Autre coup dur pour l'acteur, c'est sa saga culte Bad Boys qui est également menacée par cette affaire. Selon le Hollywood Reporter, alors que Sony était en mode "développement actif" et que Will Smith avait déjà reçu 40 pages de scénario, le studio a finalement "mis ça en pause pour le moment". Pour combien de temps ? Là encore, le mystère reste entier et qu'une déclaration officielle n'a encore été faite.

Au final, alors même que "quelques projets supplémentaires actuellement en pré-production devraient aussi se mettre en pause" dans les jours à venir pour Will Smith, c'est le nouveau projet d'Apple TV+ qui pourrait bien décidé de son avenir. La raison ? L'acteur a récemment joué dans le film Emancipation d'Antoine Fuqua actuellement en post-production, dans lequel on le verra se glisser dans la peau d'un esclave qui a pu s'échapper. Or, si aucune image n'a encore filtré, ce film était jusqu'à présent vu par les observateurs comme un sérieux prétendant... aux Oscars 2023.

Aussi, c'est la façon dont Apple TV+ va gérer le buzz autour de son comédien principal (la plateforme va-t-elle sortir le film en catimini ? va-t-elle au contraire l'assumer et l'aider à se faire une place aux Oscars ?), ainsi que la réaction du public et des critiques pour ce projet qui pourraient bien dicter le tempo pour la suite.