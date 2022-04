Gifle de Will Smith : le comédien banni des Oscars pendant 10 ans, il réagit à la sanction

Le 27 mars 2022, Will Smith a remporté son premier Oscar du Meilleur Acteur pour sa performance dans le film La méthode Williams. Malheureusement, ce n'est pas cette victoire historique qui continue de faire parler aujourd'hui, mais sa gifle infligée à Chris Rock au cours de la cérémonie.

En effet, alors que l'animateur - en froid avec la famille Smith depuis plusieurs années, venait de se moquer de la maladie de Jada Pinkett Smith, le comédien était monté sur scène pour lui donner une claque et l'avertir de ne plus prononcer le nom de sa femme. Une séquence qui a rapidement fait le tour du monde et qui n'est malheureusement pas restée sans conséquences pour la star.

Will Smith banni des Oscars

Ainsi, alors que de nombreux projets de films le concernant sont actuellement à l'arrêt, l'Académie des Oscars - visiblement plus prompte à sanctionner une gifle que des agresseurs sexuels reconnus parmi ses membres, vient à son tour d'officialiser un boycott à son encontre.

"Le comité a décidé que, pour une période de 10 ans à compter de ce vendredi 8 avril 2022, Mr Smith ne sera plus autorisé à assister aux événements et programmes de l'Académie, que ce soit en personne ou virtuellement", ont déclaré David Rubin président de l'AMPAS et Dawn Hudson son CEO, en raison du "comportement inacceptable et dangereux" de sa part. En revanche, il n'a pas été précisé si l'acteur était également banni de la moindre nomination pour l'un de ses futurs rôles.

Le comédien accepte la décision

Face à cette décision, Will Smith - qui avait déjà démissionné de son poste de membre de l'AMPAS qui lui permettait notamment de voter chaque année, a réagi dans un communiqué en déclarant, "J'accepte et je respecte la décision de l'Académie". Une réaction plutôt sobre mais logique.

Il y a quelques jours, l'acteur s'était notamment excusé pour son geste et avait regretté d'avoir entaché l'image de la cérémonie, "La violence dans n'importe quelle forme est toxique et destructrice. Mon attitude aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Faire face à des blagues à mon sujet fait partie du job mais une blague sur la maladie de Jada était trop pour moi à supporter et j'ai réagi avec émotion. J'aimerais m'excuser publiquement auprès de toi, Chris. J'ai dépassé les limites et j'ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actions ne représentent pas l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de gentillesse".